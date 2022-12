Donazione di una Lavagna multimediale per gli ospiti della RSA alla Fiorina

Si è svolta ieri mattina la cerimonia di consegna e attivazione di una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) per gli ospiti della RSA alla Fiorina, alla presenza del Segretario Particolare della Segreteria di Stato per la Sanità, Christian Ferrari, dell’Amministratore della RSA La Fiorina Riccardo Vergari, il Direttore della UOC Assistenza Residenziale Anziani, Cinzia Cesarini in collegamento e una rappresentanza di volontari e donatori. La LIM è stata donata grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto diversi enti, associazioni e singoli cittadini, tra cui il Centro Sociale di Dogana, la Fondazione Simoncini Galluzzi e l’associazione “Un Sorriso per Norcia”. L’idea è nata dall’educatrice Mariarosa Chiari, già coordinatrice infermieristica della struttura, in quanto la pandemia da Covid-19 ha ridotto drasticamente i momenti di socialità e di aggregazione, soprattutto per le persone con più fragilità. Grazie alla lavagna interattiva multimediale saranno organizzati dei laboratori di lettura interattivi, dedicati al racconto, alla lettura e alla narrazione, mediante anche collegamenti specifici, proprio per facilitare e coinvolgere gli ospiti in tali attività. Dalla Segreteria di Stato per la Sanità e dal Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, si esprime il più sentito ringraziamento per questa importante donazione a favore degli ospiti della RSA alla Fiorina