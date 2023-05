Donazione, la Caritas Vicariale di San Marino ringrazia la Fondazione Graziana Graziani

Il Referente Caritas Vicariale di San Marino Giovanni Ceccoli, unitamente a tutti i Volontari, esprime i più fervidi sentimenti di gratitudine al Presidente Avv. Luigi Lonfernini ed al Consiglio di Amministrazione della “FONDAZIONE GRAZIANI GRAZIANA” per la generosa donazione effettuata in favore della Caritas Vicariale di San Marino. La somma erogata sarà utilizzata per la realizzazione del Progetto “Riprendiamo il percorso di vita: la fatica crescente delle donne” e per l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessità.

c.s. Caritas Vicariale di San Marino

