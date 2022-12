Donazione Symbol Remember

Fare del bene attraverso il divertimento. È questa la frase che vorremmo utilizzare per diffondere l’importanza del sociale all’interno della nostra piccola Repubblica. Il giorno 14 dicembre 2022 le associazioni Symbol e Rinascita Culturale rappresentate da Veronica Volta Ercolani, Giulia Guidi e Sara Marinelli hanno portato all’interno del Colore del Grano tantissimi regali di Natale provenienti dal ricavato della festa Symbol svoltesi questa estate. Presenti anche la responsabile della UO Disabilità e Assistenza Residenziale, l’on. Francesca Civerchia e il personale dei centri a cui è rivolta la donazione: Il Colore del Grano, Atelier, Il Principe, La Rosa e La Volpe. Tra i tanti materiali donati, si trovano: libri, giochi, tablet, macchina fotografica, coperte, radio, materiale per svolgere attività di cucina, giardinaggio, ecc. Per il secondo anno consecutivo, la famiglia Ercolani ha deciso di donare tutto il ricavato della festa in beneficienza, collaborando con l’Associazione Rinascita Culturale. Tanti giovani hanno lavorato in maniera volontaria all’evento. Con questo gesto vorremmo diffondere la bellezza del partecipare agli eventi del Symbol con una doppia finalità: il divertimento e la consapevolezza di fare del bene a persone bisognose di San Marino. Un grazie di cuore allo staff del Symbol, ai volontari, agli sponsor e ai collaboratori, alla Segreteria di Stato al Turismo ma soprattutto a tutti coloro che hanno partecipato e hanno reso possibile e magnifico tutto questo.

Cs - Associazione Symbol, Associazione Rinascita Culturale