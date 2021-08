Donnavventura torna sul Titano A San Marino le selezioni per la nuova edizione del programma, 50 ragazze si sfidano per entrare nel cast

Donnavventura torna sul Titano.

Donnavventura, programma televisivo nato nel 1989 da un’idea del produttore Maurizio Rossi, ha scoperto la Repubblica di San Marino lo scorso anno, quando dopo 32 anni di viaggi intorno al mondo, la produzione ha puntato tutto sull’Italia e, appunto, sulla Repubblica di San Marino. La visibilità concessa alla Repubblica di San Marino da Donnavventura si è rivelata di altissimo profilo, milioni di spettatori davanti alla tv ed altrettanti che hanno condiviso e rilanciato la puntata girata all’interno dei nostri confini sui social network e sulle piattaforme digitali. Un messaggio positivo, una promozione territoriale forte che si sposa perfettamente con la politica turistica attuale che punta ad esaltare le numerose esperienze green e outdoor che San Marino può offrire. Ad un anno di distanza, Donnavventura torna a San Marino dove oggi verranno selezionate le partecipanti all’edizione 2021 del programma. 50 ragazze hanno raggiunto la Repubblica di San Marino e si sfideranno in un percorso-avventura, in prove attitudinali, di abilità e cultura che decreteranno quattro neo report, quattro nuove Donnavventura pronte a partire per le missioni che la produzione creerà per loro. Questa mattina alle 9 la produzione e le ragazze “veterane” del programma sono stati ricevuti in udienza privata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, alle 10 il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha accolto le 50 candidate ai provini in Piazza della Libertà per un saluto e un “in bocca al lupo”. La prima parte dei test si terranno presso il Parco-avventura San Marino Adventures (previsti anche test medici), le prove di cultura e la presentazione delle ragazze alla giuria si terranno invece alle 16.30 alla Cava dei Balestrieri.

c.s. Segreteria di Stato Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: