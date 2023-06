“Donne dal mondo e dalla storia”: riunita la giuria del Premio Internazionale Emma Rossi

L’Associazione Emma Rossi rende noto che si è riunita martedì 6 giugno u.s. la Giuria del Premio Internazionale Emma Rossi, incaricata di decidere a chi dovrà essere assegnato il Premio tra le 16 candidate che sono state presentate lo scorso 9 marzo nel corso dell’evento dal titolo “Donne dal mondo e dalla storia”. Con questo Premio l’Associazione intende riconoscere, promuovere e sostenere donne che si siano distinte per la difesa dei diritti umani, la promozione della pace e della solidarietà, il contrasto alla violenza di genere e ogni forma di discriminazione e ancora l’azione rivolta a organizzare percorsi di democrazia e di sviluppo delle comunità, l’impegno a promuovere l’istruzione femminile e il diritto al lavoro per le donne, la protezione della salute delle donne e infine la promozione dell’equilibrio ecologico e della difesa dell’ambiente. Le candidate – come noto - provengono da 9 Paesi diversi e sono così suddivise: 6 dell’Italia, 2 dell’Iran, 2 della Bosnia Erzegovina, 1 dell’Argentina, 1 del Brasile, 1 dell’Afghanistan, 1 del Kirghisistan, 1 della Svizzera e 1 della Repubblica di San Marino. Ciascuna di esse, ha contribuito con responsabilità, impegno, competenza e leadership, in qualche caso anche a rischio della vita, del carcere o della clandestinità, a promuovere i diritti delle donne e la parità di genere, essendo allo stesso tempo una protagonista ed un modello per le altre donne nei diversi ambiti della società degli Stati di appartenenza e della comunità internazionale. La Giuria, composta da personalità di chiara fama nel campo della cultura e della ricerca ed esperte nell’ambito della tutela dei diritti umani e delle politiche di genere, è così formata: Maria Cristina Messa Giovanna Melandri Daniela Rotondaro Maria Lea Pedini Enrico Guidi. La presidenza della Giuria è stata affidata alla prof.ssa Maria Cristina Messa. La proclamazione della vincitrice è prevista a San Marino il 21 settembre

