“Donne e lavoro”: da Regione 1 milione di euro per occupazione femminile e il welfare aziendale Petitti: “Strumenti per il contrasto alle molestie, la certificazione di genere per le imprese e pari opportunità”

“Donne e lavoro”: da Regione 1 milione di euro per occupazione femminile e il welfare aziendale.

1 milione di euro dalla Regione Emilia-Romagna per l’edizione 2025-2026 del bando “Donne e lavoro” che, dal 2020 ad oggi, ha stanziato 5 milioni per il sostegno all’occupazione femminile, il contrasto alle molestie sul lavoro e lo sviluppo di welfare aziendali su tempi di vita e lavoro, tradotti in 80 progetti sul territorio. Le attività sono rivolte ad Enti locali, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato e Onlus. Si potrà fare domanda dal 3 al 24 ottobre. Risorse cui si aggiungono i 7 milioni che hanno permesso di finanziare 239 progetti nell’ambito del Fondo per l’imprenditoria femminile. “L’Emilia-Romagna – spiega Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – è una delle regioni italiane con il tasso di occupazione femminile più alto, ma non basta. Occorre investire per la qualità dell’occupazione e la promozione di un welfare aziendale e codici di comportamenti attenti alle pari opportunità. Non ultime, forme di contrasto alla piaga delle molestie sul lavoro, una necessità ancora tragicamente attuale”.

cs Emma Petitti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: