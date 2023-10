Donne nella musica classica. Una storia di forza, talento e innovazione dall’Ottocento ad oggi

All’insegna di storie di Donne nella musica classica mercoledì 25 ottobre presso il Grand Hotel, si è tenuta una conviviale che, organizzata dal Soroptimist Club San Marino, ha visto la partecipazione di numerose socie, nonché di amiche del Club come la presidente Sums femminile, Orietta Orlandoni Ceccoli, dell’Associazione Oncologica, Mara Valentini, di Giorgia Giacomini per USL e di Annamaria Capicchioni per Kiwanis Club. Sul tema proposto per la conversazione che ha concluso la serata ha dissertato, con eleganza e maestria, Simonetta Agarici, nota pianista sammarinese, parlando appunto di storie di forza, talento e innovazione dall’Ottocento ad oggi.

Un tema inusuale, ma assolutamente interessante, trattato dalla relatrice di fronte ad una platea, in prevalenza femminile, molto attenta e coinvolta. Ne è emerso il quadro, poco conosciuto e tanto più apprezzato, del talento e del contributo alla storia della musica classica di quattro compositrici di rilievo: Fanny Mendelssohn (1805-1847), Clara Wieck Schumann (1819-1896), Nadia Boulanger (1887-1896) e Sofia Gubaidulina (1931-vivente).

Queste quattro donne hanno lasciato un’impronta indelebile con le loro composizioni e l’attività didattica, sfidando stereotipi e pregiudizi del loro tempo. Hanno dimostrato che il talento musicale non ha genere, affermando il loro genio nell’arco di due secoli. La loro musica ha ispirato un cambiamento significativo aprendo la strada alle generazioni successive di compositrici. Ancora una testimonianza dunque del ruolo assolutamente non marginale delle donne nella società e nella cultura. La storia della forza, del talento, dell’innovazione e del coraggio di Fanny, Clara, Nadia e Sofia è stata anche l’occasione per ascoltare frammenti di alcune loro composizioni: un’opportunità per cogliere di più e meglio l’alto valore culturale delle protagoniste e per apprezzare la bellezza della loro musica.

