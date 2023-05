Dopo 4 anni di stop questa mattina si è tenuta nuovamente l’asta degli oggetti ritrovati. 88 i beni battuti per 8mila euro di incasso

Dopo 4 anni di stop, questa mattina si è nuovamente tenuta l’asta degli oggetti smarriti o abbandonati che non si svolgeva dal 2019. Sono stati 88 i beni battuti per un totale di 7.991 euro di ricavato che corrisponde al record di incasso mai registrato. Il prezzo più alto è stato di 400 euro per una bicicletta elettrica. Fra gli oggetti messi all’asta mountain bike, caschi, city bike, frullatore e televisore a cui si sono aggiunti anche altri oggetti come un flessibile da cantiere, 10 pneumatici, quattro fotocamere, un trapano. Tutti oggetti che sono stati messi all’asta a partire dalle ore 8,30 nei i locali del magazzino comunale di via della Lontra (Grotta Rossa), dopo che le persone interessate avevano potuto prendere visione degli oggetti nei giorni precedenti. La somma raccolta sarà interamente versata in beneficenza. Tutti gli oggetti messi all’asta sono stati rinvenuti e non riconsegnati ai proprietari per mancata rivendicazione degli stessi entro i termini di legge.