Dopo appena una settimana dalla sua creazione prima vittoria dei sammarinesi e del Comitato Pro-San Marino

Dopo appena una settimana dalla sua nascita, il Comitato Pro‑San Marino registra un primo risultato concreto.

Il Governo e la maggioranza sono stati costretti a modificare il decreto sull’accoglienza, introducendo emendamenti che non erano previsti nel testo originario. Emendamenti arrivati solo dopo la presa di posizione pubblica dei cittadini e l’azione del Comitato PRO-SAN MARINO.

Il Comitato ha posto una linea chiara e responsabile ovvero priorità assoluta ai minori che necessitano di cure sanitarie, nessuna apertura a meccanismi automatici o a scorciatoie che trasformino un provvedimento emergenziale in un precedente strutturale, e nessun “via libera” all’accoglienza indiscriminata mascherata da umanitarismo, attenzione a tempi, costi e sicurezza dei sammarinesi.

Questa linea ha prodotto un effetto immediato.

La maggioranza ha arretrato, correggendo il testo. Lo ha fatto per una ragione semplice: ha percepito il rischio di perdere consenso. Quando i cittadini parlano con voce organizzata, la politica ascolta anche controvoglia, come in questo caso.

Ricordiamocelo non è una vittoria definitiva. È una prima vittoria ed è già un segnale forte.

I CITTADINI SAMMARINESI ORGANIZZATI CONTANO SEMPRE DI PIÙ'

Il Comitato Pro-San Marino non nasce per fare testimonianza, ma per controllare, incalzare e condizionare le scelte che incidono sul futuro del Paese. Continueremo a vigilare sull’attuazione concreta del decreto, sui numeri reali, sui criteri applicati, sull’uso delle strutture pubbliche e su ogni tentativo di allargare surrettiziamente quanto oggi viene presentato come limitato e temporaneo.

Una settimana è bastata per ottenere un risultato.

Questo dimostra che i sammarinesi non sono spettatori e che organizzarsi funziona.

Il percorso è appena iniziato.

La guardia resta alta.



Comunicato stampa

Comitato Pro-San Marino









