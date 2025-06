Dopo oltre quindici anni si chiude definitivamente con l’archiviazione degli ultimi indagati il procedimento “Varano”

Con il decreto di archiviazione emesso nei giorni scorsi dal GIP del Tribunale di Forlì, si è definitivamente concluso, dopo oltre diciassette anni di indagini, approfondimenti e complesse vicende processuali, il procedimento noto come “Varano”, che aveva riguardato ipotesi di presunto riciclaggio tra Italia e San Marino. La decisione segue la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Forlì, nella persona della Dott.ssa Federica Messina, la quale, a seguito di un ampio confronto tecnico, ha infine condiviso le tesi sostenute dalle difese, riconoscendo nel merito l’insussistenza di elementi sufficienti per promuovere l’azione penale e chiedere il rinvio a giudizio degli indagati. I difensori, il Prof. Avv. Nicola Mazzacuva e l’Avv. Tommaso Guerini di Bologna, l’Avv. Moreno Maresi di Rimini e l’Avv. Roberto Roccari di Forlì, esprimono grande soddisfazione per l’esito del procedimento, sottolineando come la positiva conclusione della vicenda confermi la fondatezza delle argomentazioni difensive sostenute con tenacia nel corso degli anni e che, per quanto possibile data la distanza temporale dei fatti, restituisca serenità e piena dignità a tutte le persone e Aziende la cui vita è stata sconvolta da questa indagine. «È la conclusione di un percorso lungo e impegnativo – dichiarano i legali – che ha richiesto un lavoro costante di ricostruzione dei fatti, analisi documentale e confronto tecnico con gli organi inquirenti, che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e saggezza nel riconoscere come, alla luce degli elementi raccolti, non fosse possibile sostenere l’accusa in giudizio».

