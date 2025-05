Dopo una prima giornata col botto, la seconda giornata ludica del Green Festival

A Podere Lesignano il San Marino Green Festival inizia la sua seconda giornata con i suoi laboratori di riciclo creativo dedicato a e bambini, nella vivace cornice di un mercatino di prodotti artigianali e alimentari a KM zero. Alle 11.30 l'incontro all'aperto su "Come gestire l'orto in tempi di siccità". Quindi pranzo coi prodotti locali di Podere Lesignano. Alle 14,30 l'incontro dal titolo "La vita e l'anima del fiume. Elementi di un legame ancestrale con la storia dell'uomo. A cura di Lucia Rametta, narratrice dei territori minori. Dalle 15:30 concerto del gruppo Doctor Folk che proporrà musiche tradizionali romagnole e folk irlandese.