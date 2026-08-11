Doppio appuntamento sulle reti Rai per raccontare il territorio di San Marino, la sua storia e le sue peculiarità

Doppio appuntamento sulle reti Rai per raccontare il territorio di San Marino, la sua storia e le sue peculiarità.

San Marino sarà protagonista domani, mercoledì 12 agosto, della programmazione Rai con due importanti appuntamenti televisivi dedicati alla Repubblica. In mattinata, l’inviato di Rai 1 Massimo Tosi si collegherà in diretta da San Marino, tra le 8:30 e le 11:30, per “Uno Mattina Estate”, portando nelle case degli italiani immagini, storie e testimonianze dal territorio della Repubblica. La presenza della trasmissione rappresenta un’importante occasione di visibilità per San Marino e per la sua offerta turistica, culturale, gastronomica e paesaggistica, attraverso il racconto diretto dei suoi luoghi più significativi. Nel pomeriggio, alle ore 15.45 su Rai 3, sarà invece trasmessa la puntata dedicata a San Marino della serie “Di là dal fiume e tra gli alberi”, un racconto dei territori della penisola italiana attraverso itinerari meno noti alla scoperta di comunità e paesaggi italiani, che accompagnerà il pubblico alla conoscenza della storia e delle peculiarità della nostra Repubblica. Un’intera giornata sulle reti Rai per scoprire e raccontare San Marino, attraverso due linguaggi televisivi diversi ma accomunati dalla volontà di far conoscere al grande pubblico l’unicità del più antico Stato sovrano d’Europa.

C.s. - Ufficio del Turismo

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