Doppio Sold Out "Great & Good Friends”. L'evento del 4 gennaio in streaming su Rtv

"Great & Good Friends” Gospel 1st ed., concerto di beneficenza sabato 4 gennaio alle h.21 e replica domenica 5 gennaio alle h.18, presso il Teatro Titano (RSM), è SOLD OUT per entrambe le serate. Ma per chi non è riuscito ad acquistare il biglietto, o è impossibilitato a partecipare, ci sarà la possibilità di poter assistere “virtualmente” al concerto di sabato 4 gennaio. Grazie alla collaborazione della Fratellanza San Marino - America con San Marino RTV, media partner dell’evento, il concerto sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e la pagina FB dI SAN MARINO RTV. Sarà possibile quindi collegarsi alle ore 21 di sabato 4 gennaio, sul sito www.sanmarinortv.sm o alla pagina FB San Marino RTV per seguire il concerto di Amazing Grace Gospel Choir in diretta. Il Dipartimento Affari Esteri, ha comunicato a tutte le 25 comunità di cittadini sammarinesi residenti all’estero, ambasciate e consolati e la Segreteria di Stato per la Sanità in collaborazione con l'ISS, ha diffuso la comunicazione in tutti i reparti di degenza dell’ospedale, della diretta streaming del concerto.

The Amazing Grace Gospel Choir sono reduci dalla partecipazione a Bellamà su RAI 2 (puntata che si può rivedere su Raiplay) e domenica 5 gennaio alle h.11:30 in Piazza della Libertà, si esibirà in un mini-live cantando alcuni brani del loro repertorio, a cappella. L’utile deI concertI sarà devoluto all’Associazione di volontariato BattiCinque. #SavetheDate - sabato 4 gennaio h.21 - Great & Good Friends” Gospel concerto di beneficenza, con The Amazing Grace Gospel Choir. Segui la diretta streaming su www.sanmarinortv.sm o sulla pagina FB San Marino RTV.