Dottorato in Studi Storici UNIRSM: in cattedra Luciano Canfora e Aldo Schiavone.

“La fine della grande industria e del lavoro operaio nella parte economicamente più avanzata del mondo ha distrutto le basi culturali, sociali ed economiche dei paradigmi moderni di eguaglianza, e ha lasciato un vuoto che disorienta e mette a rischio. Come venirne fuori?” La domanda e la sua premessa, poste nell'introduzione al libro “Eguaglianza - una nuova visione sul filo della storia” dello storico Aldo Schiavone (Giulio Einaudi Editore), saranno al centro della tredicesima giornata del ciclo di seminari “Storie del tempo presente (politica, economica, cultura) - uguaglianza, comunità, diritti”, organizzato nella cornice del dottorato di ricerca in Studi Storici dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Alle ore 16 di domani, martedì 13 ottobre, è infatti previsto un seminario nel quale l'autore, docente all’Università di Roma 'La Sapienza', interverrà nella sede universitaria dell'Ex Tribunale, nel centro storico del Titano, insieme al direttore del Dipartimento di Storia dell’Ateneo sammarinese, Luciano Canfora. Titolo della lezione: “Il potente mito dell’uguaglianza”. L’appuntamento verrà trasmesso in diretta dall’emittente radiofonica Usmaradio e potrà essere ascoltato all’indirizzo web www.usmaradio.org. L’attuale ciclo di seminari del dottorato, iniziato il 22 settembre scorso e in programma fino al 17 ottobre, coinvolge accademici provenienti da realtà come l’Università di Trieste, il Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi, l’Ateneo di Torino e l’Istituto Universitario Europeo, Firenze.

