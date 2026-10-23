“Dove l’odio divide, la strada unisce”: a San Marino una camminata contro il razzismo e ogni forma di discriminazione Domenica 25 ottobre un’intera giornata dedicata all’incontro, all’inclusione e alla solidarietà, con una camminata aperta a tutti e un pranzo conviviale palestinese.

“Dove l’odio divide, la strada unisce”: a San Marino una camminata contro il razzismo e ogni forma di discriminazione.

Domenica 25 ottobre 2026 torna a San Marino un’occasione per ritrovarsi, camminare insieme e ribadire con un gesto concreto che una società più giusta e inclusiva si costruisce attraverso l’incontro, il rispetto e la solidarietà.

L’iniziativa è organizzata dal collettivo San Marino per la Palestina, con il patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e della Segreteria di Stato per il Territorio, e con la partecipazione di numerose realtà del territorio quali: l’Associazione 121, Batticinque, VIP, Carità Senza Confini, Attivamente, Re-stiamo, Marciamela, Agecs, Fondazione Oltre, Forno e Bottega di San Leo, Titancoop.

L’appuntamento è alle 9.30 presso il parcheggio della funivia, da dove partirà una camminata gratuita di circa sei chilometri. Per permettere a tutti di partecipare, saranno proposti due percorsi, pensati per rispondere a differenti livelli di preparazione ed esigenze: uno più impegnativo e uno percorribile anche con carrozzine e passeggini. L’obiettivo è rendere la giornata un momento realmente aperto e accessibile, nel quale ciascuno possa sentirsi parte di una comunità, indipendentemente dalle proprie possibilità.

La partecipazione è libera anche per chi desidera unirsi soltanto alla camminata o prendere parte esclusivamente al pranzo, senza necessariamente partecipare a entrambe le attività.

A partire dalle ore 13.00, la giornata proseguirà con un momento conviviale presso Casa San Michele, dove sarà possibile condividere un pranzo palestinese oppure un piatto di pasta. In cucina ci sarà lo chef Yousef, pronto a preparare il pranzo per tutti i partecipanti (prenotazione obbligatoria).

Ma il significato della giornata va oltre la camminata e il momento a tavola. In un periodo storico segnato da conflitti e divisioni, ritrovarsi insieme assume un valore ancora più importante. Camminare fianco a fianco, condividere il cibo e creare occasioni di incontro significa affermare che l’odio e la discriminazione non devono essere considerati inevitabili e che ciascuno può contribuire, attraverso gesti concreti, alla costruzione di una società più umana.

L’iniziativa vuole essere un invito a superare le barriere, reali e simboliche, che separano le persone, promuovendo una cultura fondata sul rispetto dei diritti, sull’accoglienza e sulla convivenza. Perché le differenze non siano motivo di esclusione, ma un’opportunità per conoscersi e arricchirsi reciprocamente.

Gli organizzatori desiderano rivolgere un ringraziamento sincero a tutte le associazioni, le realtà economiche, i sostenitori e i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Il loro sostegno è fondamentale per continuare a promuovere iniziative che mettano al centro le persone e che trasformino i valori della solidarietà e dell’inclusione in occasioni concrete di partecipazione.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: famiglie, giovani, adulti e a chiunque desideri partecipare a una giornata di condivisione e impegno civile.

Perché un mondo migliore si costruisce insieme, un passo alla volta.

Dove e quando: domenica 25 ottobre 2026, ritrovo alle ore 9.30 presso il parcheggio della funivia. Pranzo dalle ore 13.00 presso Casa San Michele. Camminata gratuita; prenotazione obbligatoria per il pranzo.

Per informazioni e prenotazioni del pranzo: Michele: 333 3221562, Arianna: 333 1212128

c.s. Collettivo San Marino per la Palestina

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