Dove trovare il calendario "Cenni storici sulla Repubblica di San Marino"

Il calendario “CENNI STORICI SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO” presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini il 2 dicembre è in vendita presso: EDICOLA IL QUADRIFOGLIO a San Marino Città IL PASSATEMPO a Borgo Maggiore LA COCCINELLA a Cailungo L’ISOLA DEL LIBRO c/o Centro Atlante a Serravalle TABACCHERIA TABLOID a Falciano BLACK JACK a Dogana Questo calendario “CENNI STORICI SULLA REPUBBLICA DI SAN MARINO” vuole essere attraverso le pillole di storia riportate nei vari mesi un alleato per permettere di ricordare o scoprire al meglio la nostra Repubblica. Leggere queste notizie vi farà rivivere nel passato e sarà come avere in mano un quotidiano di quel giorno. Ogni mese riporta avvenimenti più o meno vicini a noi e vuole essere un “COMPAGNO DI AVVENTURE” per l’intero anno. Il calendario è disponibile in due formati; uno più piccolo ed essenziale l’altro più grande e con ampi spazi per gli appunti. Il calendario “Cenni storici sulla Repubblica di San Marino” sarà in vendita nelle edicole sammarinesi perché col ricavato verranno sostenuti due progetti dell’associazione CARITÁ SENZA CONFINI intitolati “MICHI PER LO STUDIO” e “UN PASTO AL GIORNO” Il progetto “MICHI PER LO STUDIO” ha come unico scopo quello di permettere a ragazze e ragazzi, che hanno avuto la sfortuna di nascere in paesi e famiglie con situazioni economiche e sociali drammatiche, di poter usufruire del percorso di scolarizzazione. Mentre il progetto “UN PASTO AL GIORNO” garantisce, presso i Centri Nutrizionali, un pasto al giorno a circa 3.350 bambini poveri che, altrimenti soffrirebbero la fame. Desidero che il mio calendario sia acquistato da tanti per poter aiutare ragazze e ragazzi che con un’alimentazione sana e regolare potranno affrontare con serenità il loro percorso di crescita con concentrazione negli impegni scolastici. GRAZIE

Cs Maddalena Savoretti