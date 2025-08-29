TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:06 Programma economico 2026, per l'opposizione "un libro dei sogni" 11:14 A14, weekend di controesodo: attesi oltre 12 milioni di spostamenti 08:22 Cane ucciso da un lupo nel giardino di casa, davanti agli occhi della padrona: paura a Vergiano 07:55 Riviera romagnola: mare di nuovo interamente balneabile
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Droga, Spinelli (FDI): Da Lepore assurda campagna a favore

29 ago 2025
Droga, Spinelli (FDI): Da Lepore assurda campagna a favore

“Il sindaco di Bologna Lepore ha dato di fatto il via ad un’assurda campagna a favore del consumo delle droghe e bene hanno fatto i colleghi parlamentari Lisei e Cavedagna a presentare un esposto. Quando ho letto la notizia che riguarda il Comune di Bologna, ho pensato ad uno scherzo ma i miei colleghi bolognesi mi hanno spiegato che è tutto vero. Da mamma, prima di tutto, sono indignata e da donna impegnata nelle istituzioni, provo molta vergogna per chi usa le istituzioni per mandare messaggi sbagliati ai giovani. Le droghe uccidono, le droghe leggere e pesanti ti annientano, le droghe portano alla perdita della dignità. Bene ha fatto Giorgia Meloni a venire nella Comunità San Patrignano a Coriano dove ha manifestato con la presenza e con i fatti, il sostegno del governo verso una comunità che, grazie alla visione di Vincenzo Muccioli, ha salvato tantissime vite umane. Da parlamentare avevo firmato il disegno di legge contro la vendita e oggi confermo e ribadisco il mio impegno in questa direzione”.

C.s. Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia 





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa