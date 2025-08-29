Droga, Spinelli (FDI): Da Lepore assurda campagna a favore

“Il sindaco di Bologna Lepore ha dato di fatto il via ad un’assurda campagna a favore del consumo delle droghe e bene hanno fatto i colleghi parlamentari Lisei e Cavedagna a presentare un esposto. Quando ho letto la notizia che riguarda il Comune di Bologna, ho pensato ad uno scherzo ma i miei colleghi bolognesi mi hanno spiegato che è tutto vero. Da mamma, prima di tutto, sono indignata e da donna impegnata nelle istituzioni, provo molta vergogna per chi usa le istituzioni per mandare messaggi sbagliati ai giovani. Le droghe uccidono, le droghe leggere e pesanti ti annientano, le droghe portano alla perdita della dignità. Bene ha fatto Giorgia Meloni a venire nella Comunità San Patrignano a Coriano dove ha manifestato con la presenza e con i fatti, il sostegno del governo verso una comunità che, grazie alla visione di Vincenzo Muccioli, ha salvato tantissime vite umane. Da parlamentare avevo firmato il disegno di legge contro la vendita e oggi confermo e ribadisco il mio impegno in questa direzione”.

C.s. Domenica Spinelli, senatrice di Fratelli d’Italia

