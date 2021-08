Dubai sempre più vicino. Presentati i Volontari del Padiglione San Marino

Un velo di emozione e tanta adrenalina percepite sui volti dei 25 ragazzi che ieri pomeriggio si sono incontrati per la prima volta i volontari insieme allo staff direttivo del Padiglione San Marino a Expo Dubai 2020. L’appuntamento si è svolto presso Prestige Room del San Marino Outlet Experience “The Market”, a Falciano.

Sono giovani ragazze e ragazzi tra i 20 e i 25 anni, tutti sammarinesi insieme a 2 studenti italiani dell'Università di San Marino i protagonisti della giornata. Dopo aver superato diversi step di selezione, tra i quali colloqui motivazionali, psicoattitudinali e test in lingua inglese, sono ora finalmente pronti a partire per vivere questa grande esperienza. Ad accoglierli il Commissario Generale di Expo e Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti Mauro Maiani.

È stato inoltre presentato ai volontari lo staff direttivo del Padiglione e il Direttore Letizia Cardelli, che ha dato loro un caloroso benvenuto e una prima overview su quella che sarà la vita in Expo.

Il Commissario, ha confermato che la data della partenza dei ragazzi del primo turno avverrà entro il 5 settembre, mentre i restanti ragazzi assegnati al secondo turno partiranno a fine novembre. Alcune giornate di formazione in Repubblica saranno presto pianificate per garantire l’apprendimento di nozioni importanti per accogliere e assistere al meglio i visitatori durante la visita al Padiglione.

“Con oggi” - prosegue Maiani “il nostro team è davvero al completo e l’avventura di Expo è sempre più vicina. Ci tengo a rimarcare l'importanza del ruolo che state per ricoprire ovvero quello di rappresentare San Marino davanti a tutto il mondo. Questo è fonte di orgoglio ma anche di grande responsabilità. Proiettarsi in un evento globale come Expo sarà sicuramente un’occasione di crescita non solo professionale ma anche personale.

Al termine del discorso del Commissario, i ragazzi hanno preso la parola introducendo brevemente le loro storie ed elencando le ragioni più profonde che li hanno portati ad intraprendere la scelta di candidarsi come Volontari ad Expo.

Tra i presenti anche Chiara Zannoni, volontaria sammarinese che, a differenza del resto del gruppo, resterà a Dubai per l’intero periodo di sette mesi e tra i vari ruoli, avrà il compito di coordinare i volontari all’interno del Padiglione riportando allo staff dei manager, in qualità di Chief Volunteer.

La giornata si è conclusa sulla terrazza del “The Market” con un momento conviviale e un brindisi di benvenuto in cui i giovani ragazzi hanno rotto il ghiaccio, scambiandosi a caldo le proprie sensazioni e approfondendo la conoscenza dello staff dei managers di Padiglione che li affiancherà nei loro mesi di permanenza ad Expo.

Comunicato stampa

Commissariato Generale per l'Esposizione Universale 2020 Dubai



