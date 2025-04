“Due anni di Alleanza Riformista: entusiasmo e prospettive per il futuro”

Una sala gremita e un clima di entusiasmo hanno caratterizzato la serata di ieri presso il Podere Lesignano, dove moltissimi sostenitori e aderenti hanno partecipato con entusiasmo alla festa di Alleanza Riformista, evento che ha segnato ufficialmente l’avvio della campagna di adesione. Non solo un momento conviviale per ritrovarsi e condividere alcune ore in allegria, ma anche un’importante occasione di confronto politico, durante la quale si è discusso del presente e, soprattutto, del futuro di Alleanza Riformista. I coordinatori Berti, Fabbri e Mancini hanno ripercorso le tappe fondamentali della crescita del progetto politico, ricordando come proprio due anni fa, il 14 aprile 2023, Alleanza Riformista veniva presentata pubblicamente. A questo momento fondativo è seguito l’importante passaggio elettorale del 9 giugno scorso, che ha visto la lista affermarsi come forza di maggioranza e di Governo. Ora si apre una nuova fase: la campagna di adesione, che porterà alla celebrazione del Primo Congresso di Alleanza Riformista, in programma per domenica 18 maggio, presso la Sala Polivalente di Serravalle. Sarà un appuntamento di grande rilievo, in cui Alleanza Riformista si costituirà formalmente in partito politico, dotato di una propria struttura organizzativa, regole statutarie e un’identità sempre più solida. Ma, soprattutto, il Congresso rappresenterà un momento di riflessione collettiva sulle necessità del Paese e sulle proposte concrete per il futuro della Repubblica, grazie anche al contributo speciale di ospiti di rilievo che arricchiranno il dibattito. Alleanza Riformista conferma così il proprio impegno a costruire un progetto politico serio, partecipato e orientato al bene comune. Un progetto ispirato ai valori del pensiero riformista e liberale, che mette al centro la persona, le libertà individuali, la responsabilità, la giustizia sociale e l’efficienza delle istituzioni.

c.s. Alleanza Riformista

