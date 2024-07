Due convegni formativi in Confcommercio della provincia di Rimini dedicati ai recenti rinnovi dei CCNL

Confcommercio della provincia di Rimini organizza due importanti momenti formativi, lunedì 22 e martedì 23 luglio, dedicati ai recenti rinnovi dei “CCNL Pubblici Esercizi e CCNL Terziario: un investimento sul futuro del settore. Parte economica, welfare e le altre novità”. Due appuntamenti distinti nell’Auditorium di Confcommercio provinciale (viale Italia 9/11 a Rimini) per illustrare e approfondire le novità relative ai contratti nazionali di lavoro dei settori Pubblici esercizi e Terziario recentemente rinnovati. I convegni, a partecipazione gratuita previa prenotazione, prenderanno il via alle ore 10:00 di lunedì 22 luglio (CCNL Pubblici Esercizi) e di martedì 23 luglio (CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi) con importanti esperti del settore. Lunedì 22 luglio, dopo i saluti istituzionali del presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Gianni Indino e del presidente di FIPE della provincia di Rimini, Gaetano Callà, seguiranno gli interventi del senior consultant di FIPE nazionale, Silvio Moretti, del responsabile lavoro di FIPE nazionale, Andrea Chiriatti e dell’esperto di welfare aziendale, Gabriele Guerra. Martedì 23 luglio il presidente provinciale di Confcommercio, Gianni Indino, introdurrà i lavori sul CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi che saranno condotti dalla vicepresidente di Confcommercio nazionale, Donatella Prampolini, dal direttore centrale politiche del lavoro e welfare di Confcommercio nazionale, Guido Lazzarelli e dal responsabile settore lavoro, contrattazione e relazioni sindacali di Confcommercio nazionale, Paolo Baldazzi, con intervento di chiusura sul tema del welfare aziendale a cura dell’esperto Gabriele Guerra. I convegni sono validi ai fini della formazione continua obbligatoria dei Consulenti del Lavoro. Al termine seguirà aperitivo. Per confermare la partecipazione, segreteria organizzativa: 0541-743545 Int. 6 – info@ascomrimini.it

c.s. Confcommercio della provincia di Rimini

