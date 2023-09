“Due Cuori Un Tandem”, il 27 settembre il ritorno a Riccione di Giovanna e Maurizio

È previsto per mercoledì 27 settembre tra le ore 16:30 e le 17 l’arrivo a Riccione (Piazzale Ceccarini) della pedalata di coppia “Due Cuori Un Tandem” che, per sensibilizzare i cittadini sul tema della Donazione di Organi a scopo di Trapianto, ha già percorso circa 1.300 chilometri attraversando le Marche, l’Abruzzo, il Molise, il Lazio e la Toscana. Giovanna e Maurizio sono, infatti, partiti da Riccione lo scorso 7 settembre per affrontare questo lungo viaggio in tandem, inteso non solo come un mezzo per viaggiare in coppia ma, soprattutto, come metafora della vita dove ognuno c’è ed è pronto a spingere sui pedali per aiutare l’altro. Giovanna e Maurizio hanno affrontato, insieme, tante avventure e tanti viaggi. Ma il viaggio più importante è stato quello fatto dodici mesi fa, quando Giovanna ha regalato un suo rene a Maurizio, liberandolo dall’incubo della dialisi alla quale, prima o poi, l’avrebbe portato la sua malattia. Solo tre giorni li separano dall’arrivo, dove ad attenderli, insieme ai Volontari AIDO (Associazione italiana per la Donazione di Organi, tessuti e Cellule), ci saranno le Autorità Cittadine, i rappresentanti del CIP-Comitato Italiano Paralimpico Emilia-Romagna, i rappresentanti e i medici della AUSL della Romagna, i rappresentanti del Volontariato Romagnolo e, soprattutto, i cittadini di Riccione, gli amici e i cicloamatori. Interverranno anche i vertici nazionali di AIDO e del Comitato Olimpico Italiano (Coni) che hanno patrocinato l’iniziativa. I Volontari AIDO saranno presenti in Piazzale Ceccarini a partire dalle 15:30 circa per parlare con le persone di Donazione di Organi, Tessuti e Cellule; distribuendo materiale informativo e gadget, per aggiornarli sulla posizione di Giovanna e Maurizio, per preparare al meglio l’accoglienza dei nostri amici. Appuntamento, quindi, per mercoledì 27 settembre dalle ore 15:30 in Piazzale Ceccarini a Riccione

c.s. AIDO (Associazione italiana per la Donazione di Organi, tessuti e Cellule)

