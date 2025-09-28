Due defibrillatori ai Tavolucci donati da USL: lunedì l'inaugurazione

Con forte senso di responsabilità USL ha deciso di donare due defibrillatori all’ISS, che, grazie alla collaborazione con Cuore Vita e Società Sammarinese di Cardiologia, verranno inaugurati lunedì alle ore 12 presso il Centro Uffici Tavolucci, piano – 1.

I DAE sono rispettivamente collocati nei pressi degli uffici amministrativi (Tributario) e della mensa. La scelta del luogo non è casuale visto che si tratta di una zona molto frequentata dalle lavoratrici, dai lavoratori, dalle pensionate e dai pensionati.

La presenza di un DAE in caso di emergenza è un fatto non da poco perché può fare la differenza tra la vita e la morte. Per questo motivo USL e UCS hanno deciso di destinare risorse e tempo alla realizzazione di questo progetto che dà la misura del loro legame con il Paese e con chi lo abita o lo vive.

Non una iniziativa estemporanea ma un impegno che proseguirà con la formazione della squadra di USL che sta già prendendo accordi per partecipare a corsi specifici non solo sull’utilizzo del DAE, dispositivo intuitivo anche grazie alle istruzioni vocali, ma più in generale sul pronto intervento.

USL del resto, orgogliosa di essere un punto di riferimento per la comunità, ambisce a offrire tutele sempre più ampie con un impegno in prima linea e con l’auspicio che possa essere un esempio per tante altre realtà. “È un’emozione grandissima partecipare oggi da protagonisti al calendario della Giornata Mondiale del Cuore – ha detto Il Segretario Generale di USL Francesca Busignani. Le tante iniziative messe in campo per questa giornata testimoniano quanto grande sia il CUORE di questo Paese ed è uno splendido esempio di come sempre si dovrebbe fare: lottare assieme perché nessuno rimanga mai indietro o sia condannato a restare solo, senza aiuti. Grazie anche a Cuore Vita e ISS per aver reso possibile tutto questo: un’opportunità in più per le persone che vivono a San Marino o la frequentano”.



