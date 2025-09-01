Due emissioni postali congiunte tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e il Sovrano Militare Ordine di Malta, per celebrare la Canonizzazione dei Beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati

Un ritratto di Pier Giorgio Frassati (1901-1925), opera del pittore Alberto Falchetti (1878-1951), di proprietà della famiglia Frassati, e uno scatto fotografico di Carlo Acutis (1991-2006), durante una delle sue ultime gite scolastiche prima della sua prematura scomparsa. Sono le due immagini che vengono riprodotte sulle emissioni postali dedicate alla canonizzazione dei due Beati, prevista per domenica 7 settembre 2025, in Piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV. Le due emissioni postali congiunte, di un francobollo ciascuna, sono state curate dal Servizio Poste e Filatelia del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, in collaborazione con le autorità emittenti di Italia, San Marino e Sovrano Militare Ordine di Malta, e vogliono essere un omaggio ai due giovani, che hanno testimoniato Cristo nelle loro pur brevi esistenze.

I due francobolli, del valore nominale di 1,35 Euro ciascuno, saranno commercializzati da Poste Italiane, Poste Vaticane, Poste San Marino e Poste Magistrali del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Presso la Repubblica di San Marino, nella Parrocchia dei Santi Pietro, Marino e Leone, in località Murata, è custodita per la venerazione una preziosa reliquia del Beato Carlo Acutis: si tratta di una reliquia ex capillis, ovvero frammenti dei capelli del giovane Beato, segno concreto della sua presenza spirituale e della devozione che continua a suscitare nei cuori di tanti fedeli.

Per la Repubblica di San Marino, le due emissioni saranno disponibili per l’acquisto a partire da domenica 7 settembre 2025, giorno della Canonizzazione, sia sul sito ufficiale di Poste San Marino www.poste.sm, sia presso il punto vendita fisico situato in Piazzetta Garibaldi 5, nel centro storico di San Marino Città.



