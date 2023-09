Due eventi della SUMS femminile per martedì 12 settembre alle ore 17, nella nuova sede in via Tonnini n.4 in città

La conferenza del valente prof. Verter Casali riguarderà le ORIGINI della SOCIETA’ FEMMINILE MUTUO SOCCORSO, quale primo momento di riflessione sull’identità e sul valore storico dell’associazione in un’epoca molto difficile del ruolo della donna sammarinese. In contemporanea l’eclettico pittore sammarinese Georges Santi inaugurerà la sua personale con opere figurative, paesaggistiche ed identitarie della Repubblica. I soci e i cittadini sono invitati a partecipare. Società femminile Mutuo Soccorso

