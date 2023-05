Due film per chiudere “in bellezza” la stagione cinematografica del Concordia

Ultima settimana di proiezioni, prima della consueta pausa estiva per il Cinema Concordia: dal 1° giugno infatti il Cinema interromperà la programmazione ordinaria per poi riprenderla nel mese di settembre.

Da giovedì 25 fino mercoledì 31 maggio sarà sullo schermo l’ultimo apprezzatissimo film di Pupi Avati, La quattordicesima domenica del tempo ordinario….Nel suo nuovo film, Pupi Avati parla della quattordicesima domenica del tempo ordinario, più precisamente del 24 giugno del 1964, il giorno in cui si è sposato. Già da questo si può dedurre che il film sia autobiografico. Bologna: Marzio incontra Samuele, il suo ex compagno di gruppo nei Leggenda degli anni '70, con cui ha prodotto solamente una canzone di discreto successo. si tratta di una storia universale (pur agganciandosi agli aspetti biografici del regista), che ci fa seguire i sogni di gloria di Marzio (Lodo Guenzi) e Samuele (Nick Russo). Sono gli anni Sessanta, quelli della musica pian piano più leggera, e delle prime sfilate di moda. Vorrebbero andare a Sanremo, ma la realtà lascia poco spazio ai voli pindarici. Un'amicizia profonda, e poi l'amore ancora più profondo tra Marzio e Sandra (Camilla Ciraolo), meravigliosa e sfuggente ragazza di Bologna che, guarda caso, vorrebbe fare l'indossatrice, divincolandosi dagli archetipi femminili di un'epoca pura ma tradizionalista. La memoria narrativa, dunque, miscela passato e futuro, attraverso un montaggio incrociato, intanto che i colori mutano in base al tempo stesso: ritroveremo Marzia e Sandra (interpretati da Gabriele Lavia ed Edwige Fenech, in un'idea geniale di cast) alle prese con le rughe e i disastri, separati e poi ritrovati in nome di un destino spietato ma, in qualche modo, riparatore.

Venerdì 27 e sabato 28 alle ore 17,30 (domenica 29 la sala sarà impegnata nel pomeriggio), un film d’animazione per salutare anche i nostri spettatori più piccini Maurice, un topolino al museo, diretto da Vasiliy Rovenskiy, dagli stessi creatori di Pets e L’era glaciale, è un film pensato per i più piccoli che riflette sull'amicizia e sull'arte: il topolino Maurice sta all'Ermitage di San Pietroburgo e rosicchia opere d'arte. Il gatto senza famiglia Vincent, inserito in una squadra felina, deve impedire che i quadri vengano rovinati. Dunque Maurice, che ha messo nel mirino la Gioconda in trasferta, dovrebbe essere il nemico per Vincent. Invece i due si vogliono tanto bene… Biglietti e info : www.sanamarinocinema.sm FB San Marino Cinema