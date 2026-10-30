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Due gattini abbandonati nel bidone nei pressi dell’Ospedale di Stato: procedimento archiviato, impossibile risalire all’autore del reato

30 ott 2026
Due gattini abbandonati nel bidone nei pressi dell’Ospedale di Stato: procedimento archiviato, impossibile risalire all’autore del reato

L’Associazione Sammarinese Protezione Animali esprime profonda indignazione e amarezza per l’archiviazione del procedimento penale relativo all’abbandono di due gattini piccolissimi, rinvenuti il 9 agosto 2026 all’interno di un sacchetto di plastica gettato nel bidone dell’immondizia davanti all’Ospedale di Stato. Uno dei due cuccioli è morto, nonostante i disperati tentativi dei volontari di salvarlo, cercando persino una gatta che potesse accoglierli e allattarli insieme ai propri piccoli. Era troppo fragile e provato: non ce l’ha fatta. La denuncia presentata dall’APAS è stata archiviata perché non è stato possibile risalire al responsabile, anche a causa dell’assenza di telecamere sul luogo del fatto. Com’è possibile che in una zona così frequentata non vi siano telecamere utili a documentare fatti tanto gravi? L’assenza di strumenti di controllo non ha permesso di identificare chi ha compiuto questo gesto e rischia di lasciare senza conseguenze un atto di crudeltà nei confronti di creature completamente indifese. L’Associazione non può tacere di fronte a una vicenda tanto dolorosa. Le leggi da sole non bastano: senza controlli efficaci, strumenti investigativi adeguati e la certezza che i responsabili vengano individuati e perseguiti, la tutela degli animali rischia di restare soltanto sulla carta. Proteggere gli animali significa garantire che le norme non siano semplici dichiarazioni di principio, ma strumenti concreti di giustizia e prevenzione. Due gattini non sono rifiuti da gettare via, uno di loro è morto a causa della sofferenza subita, e chi li ha abbandonati resta purtroppo senza nome e impunito. L’APAS chiede a gran voce maggiore attenzione verso il maltrattamento e l’abbandono degli animali e misure concrete affinché chi si rende responsabile di tali reati possa essere individuato e chiamato a risponderne secondo la legge.

C.s. - Apas




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