Due giornate di formazione per preparare il team di volontari e di riserve del Padiglione di San Marino ad affrontare al meglio la straordinaria esperienza di Expo 2025 Osaka.

Con l’avvicinarsi dell’inizio di Expo 2025 Osaka, l'entusiasmo cresce e la Repubblica di San Marino è determinata a fare la sua parte. Il team di volontari, selezionati per le loro competenze e motivazione, rappresenteranno un ponte tra San Marino e il resto del mondo, con la passione, la cultura e l'impegno tipici del nostro Paese. Le giovani ragazze e i giovani ragazzi, che saranno inseriti all'interno di un grande network internazionale che vedrà la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, contribuiranno a fare della partecipazione sammarinese un'esperienza di accoglienza unica. Il momento di formazione a loro rivolto, che si è svolto nelle giornate di ieri e oggi presso l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, è stato un passaggio fondamentale per garantire a ogni giovane di affrontare con competenza e fiducia le proprie responsabilità durante l'Expo. Il programma formativo ha previsto una serie di incontri teorici per confermare le competenze dei ragazzi in vari ambiti, tra cui l’accoglienza e il protocollo, a cura del Direttore del Cerimoniale Diplomatico, dottoressa Silvia Berti; le istituzioni sammarinesi, con la partecipazione dell’Avvocato Giovanna Crescentini, Dirigente della Segreteria Istituzionale; la storia di San Marino, con l’intervento del Professore di Storia e Filosofia Verter Casali; i monumenti del Titano, a cura del Professor Mario Marchioni Responsabile dei Musei di Stato degli Istituti Culturali; il turismo, grazie alla presenza dell’Ufficio del Turismo nella persona della dottoressa Franca Rastelli, Responsabile Marketing e Comunicazione; l’internazionalizzazione con Agenzia per lo Sviluppo Economico Camera di Commercio, rappresentata dalla Dottoressa Laura Fabbri, Direttore della Divisione Trade. Studio Jam con Giulia Galassi ha insistito su progetto e contenuti del Padiglione e sulla comunicazione coordinata. Poste San Marino ha partecipato al momento soffermandosi sulla storia e la tradizione filatelica e numismatica della Repubblica di San Marino e ha presentando ai ragazzi l’emissione di francobolli e la moneta dedicati alla partecipazione del Titano a Expo. Un focus è stato dedicato al manoscritto Vita Sancti Marini - di cui in Padiglione sarà esposta una copia donata dalla Casa Editrice IMAGO - curato dalla Professoressa Meris Monti, Presidente della Commissione UNESCO e dalla Professoressa Maria Giovanna Fadiga, membro della stessa Commissione e Direttore Culturale della IMAGO. Alla formazione hanno partecipato anche la Società Unione Mutuo Soccorso che ha presentato l’iniziativa con la quale sostiene il Programma Volontari, BKN301 per chiarire il funzionamento della carta di debito che darà ad ognuno dei volontari e VeChain che ha anticipato il funzionamento e le finalità dell’applicazione con cui i visitatori interagiranno in Padiglione. Il Commissario Generale Filippo Francini ha dichiarato: "Expo 2025 Osaka è una straordinaria occasione per far conoscere il nostro piccolo paese al mondo. La preparazione dei nostri volontari è un investimento fondamentale per garantire una rappresentanza all’altezza della nostra tradizione e dei nostri valori. Siamo certi che questa esperienza sarà un'opportunità di crescita unica sia per i partecipanti che per la nostra nazione."

