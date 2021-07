Due giornate storiche per il turismo sammarinese Domani la visita ufficiale del Ministro del Turismo della Repubblica Italiana Massimo Garavaglia, giovedì il via alla fase esecutiva del progetto TTT I Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati siglerà con l’omologo un memorandum d’intesa

Il Ministro del Turismo italiano Massimo Garavaglia sarà in visita ufficiale nella Repubblica di San Marino domani 28 luglio mentre il giorno seguente seguirà al Kursaal i lavori del Tavolo Turistico Territoriale che renderà esecutivo il Sustainable Development Project, ideato per unire la Repubblica di San Marino e i territori limitrofi in un grande progetto di sviluppo e promozione turistica. E’ un momento istituzionale storico, una visita che conferma ancora una volta l’ottimo rapporto fra Italia e San Marino e nello specifico evidenzia la grande collaborazione fra la Segreteria di Stato per il Turismo e il ministero italiano. Due giornate di altissimo livello a sostegno delle politiche turistiche del paese e di un asset da sempre fondamentale per l’economia. Il Ministro Massimo Garavaglia sarà nella Repubblica di San Marino nel pomeriggio del 28 luglio, raggiungerà l’Ambasciata d’Italia a San Marino e in seguito, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia a San Marino SE Sergio Mercuri si sposterà presso la Segreteria di Stato per il Turismo per un primo incontro privato con il Segretario di Stato Federico Pedini Amati. L’intera delegazione si sposterà poi a Palazzo Begni per incontrare il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari. Al termine del colloquio il Ministro Garavaglia verrà insignito dell’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata e poco dopo firmerà, insieme al Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati un Memorandum d’Intesa che riconosce l’importanza del turismo per lo sviluppo economico di Italia e San Marino e sancisce una fattiva collaborazione in ambito turistico, il rilancio delle relazioni esistenti e la promozione di iniziative comuni volte alla realizzazione di progetti coerenti con l'Agenda 2030. Al punto 1 del Memorandum d’Intesa la collaborazione sul “Sustainable Tourism Developement” / Tavolo Turistico Territoriale (TTT) promosso dalla Repubblica di San Marino un anno fa e che il giorno seguente, il 29 luglio, avvierà la sua fase esecutiva. La presenza del Ministro Massimo Garavaglia ai lavori del TTT conferma il valore che l’Italia, che siede al tavolo insieme a San Marino, alle Regioni Marche ed Emilia Romagna, a 116 comuni e ai nove Castelli sammarinesi, attribuisce al progetto. Alle 17.30 del 28 luglio si terrà a Palazzo Pubblico l’Udienza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti SE Giancarlo Venturini e SE Marco Nicolini in onore del Ministro Massimo Garavaglia. Appuntamento invece alle 10.30 del 29 luglio al Centro Congressi Kursaal di San Marino per i lavori del TTT con i referenti del Comitato Tecnico-Scientifico e della Governance del TTT che illustreranno le varie fasi di sviluppo del Sustainable Tourism Development Project e presenteranno il marchio e il sito web dell’iniziativa che la rendono di fatto attiva, operativa ed esecutiva

c.s. Segreteria Turismo

