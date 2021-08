Due giorni dedicati alla cultura esoterica: a Montefiore arriva “Magica Luna”

Due giorni dedicati alla cultura esoterica: a Montefiore arriva “Magica Luna”.

Un evento magico in uno dei borghi più magici della Valconca. Appuntamento sabato 21 e domenica 22 agosto a Montefiore Conca con “Magica luna”, festival dedicato alla cultura esoterica e magica che animerà le vie e l'arena ai piedi della Rocca con seminari, laboratori, arte, musica e spettacoli. Il programma completo dell'iniziativa è disponibile su: http://www.magicaluna.eu/. Per due giorni sarà possibile immergersi nel mondo dell'esoterismo, approfondendo la conoscenza di pratiche e tradizioni di paesi lontani e non solo - con seminari e laboratori tenuti da ricercatori di fama internazionale come Michele Leone, Roberto Migliussi, Michele Olzi, Marco Maculotti, Rosanna Bianchini e molti altri. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di usufruire di consulti individuali a cura di esperti di tarologia, astrologia, pulizie energetiche e lettura dei registri akashici. Non mancherà uno spazio dedicato all'arte con la mostra “Bestiarium” dell'artista cattolichino Lorenzo 'Loreprod' Anzini. Ricco il cartellone di spettacoli che andranno in scena nella cornice dell'Arena Raciti. Si comincia sabato alle 21 con il rituale di apertura, seguito dallo spettacolo di danza e teatro acrobatico “Elements” di A-nura e B-you. La serata proseguirà con il dj set di LaPlastique, “Contact Juggling” a cura di Anthony e la performance di Fakir Abraxas. Domenica 22 dalle 18 closing party con i djs di “Moonlight festival & Psychedelic vampire” insieme agli spettacoli itineranti a cura di A-nura, B-you, Anthony, Fakir Abraxas e tante altre sorprese. L'INGRESSO E' GRATUITO. Per partecipare a seminari e laboratori è richiesto il tesseramento all'APS "Villaggio della Luna" con contributo di 10€ e la prenotazione via mail a info@villaggiodellaluna.org.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: