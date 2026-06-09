Due giorni di emissioni filateliche per Poste San Marino

Due giornate di emissioni filateliche giovedì 18 e venerdì 19 giugno 2026 in cui Poste San Marino presenterà tre nuove serie postali dedicate a istituzioni, artisti e opere che negli ultimi decenni hanno lasciato un segno profondo e tangibile all’interno della Repubblica. La prima serie in uscita celebra il 150° anniversario della fondazione della Società Unione Mutuo Soccorso (S.U.M.S.) storica organizzazione sammarinese nata per promuovere solidarietà, assistenza reciproca e coesione sociale. Le sue origini affondano nel 1874, con la costituzione della Società della Unione, creata con lo scopo di favorire la “concordia fra i cittadini”. Due anni più tardi, nel 1876, nacque ufficialmente la Società di Unione Mutuo Soccorso, punto di riferimento per artigiani e operai che decisero di unirsi per sostenersi reciprocamente nei momenti di difficoltà, malattia o mancanza di lavoro. Emessa in minifogli da quattro francobolli, questa serie assume un significato che va oltre il valore filatelico. Per la prima volta dopo decenni, torna infatti l’emissione con sovrapprezzo: ciascun francobollo include una quota di 0,95 euro destinata alla solidarietà. Ogni acquisto si trasforma così in un gesto concreto di generosità, permettendo a collezionisti e cittadini di contribuire direttamente a una causa di grande valore sociale. L’importo raccolto sarà devoluto annualmente alla S.U.M.S., contribuendo al sostegno e alla continuità della sua storica missione sociale. La seconda emissione è dedicata al 50° anniversario della scomparsa di Aldo Volpini, considerato l’ultimo grande scalpellino della tradizione sammarinese. Nato nel 1920, Volpini fu artista, scultore, scenografo, restauratore e Maestro Artigiano, ma soprattutto, interprete autentico della pietra, materia attraverso la quale riuscì a dare forma a una straordinaria eredità artistica e culturale. Le sue opere, custodite a San Marino e in numerosi luoghi del mondo, raccontano ancora oggi la forza espressiva e la sensibilità di un uomo profondamente legato alla propria terra. Per rendere omaggio alla sua arte, Poste San Marino ha scelto per il francobollo una speciale tecnica di lavorazione in embossing, che consente di realizzare alcuni dettagli dell’opera raffigurata, in particolare la figura del Santo e dell’orso, conferendo al francobollo una forte dimensione materica ed emozionale, dato che è in rilievo rispetto alla superficie dello sfondo. Nella giornata di venerdì 19 giugno sarà invece emessa l’ultima serie postale dedicata al filone tematico “Architettura a San Marino”, progetto che celebra gli edifici sammarinesi firmati da “Archistars”, architetti di fama internazionale che hanno arricchito il territorio con le loro straordinarie creazioni. Realizzata in collaborazione con Archivio SUMS, Ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino e con il fotografo Simone Maria Fiorani, la serie rende omaggio al World Trade Center di San Marino, grandiosa opera firmata dallo studio britannico Foster & Partners. Completato nel 2004, il complesso si sviluppa su 47.000 metri quadrati e rappresenta una delle opere più iconiche dell’architettura contemporanea presente sul territorio sammarinese. Le prime due emissioni saranno disponibili a partire da giovedì 18 giugno mentre la serie “Architettura” sarà disponibile da venerdì 19 giugno 2026. Tutte potranno essere acquistate sul sito www.poste.sm e presso lo Shop Filatelico e Numismatico situato in Piazzetta Garibaldi n. di San Marino Città.

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