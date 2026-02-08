Due importanti sinistri stradali nel giro di qualche ora a San Marino

Durante il weekend che si sta per concludere hanno avuto luogo due importanti sinistri stradali, uno dei quali a dinamica complessa. Entrambi i casi vedevano coinvolto un solo veicolo. Il primo ha avuto luogo sabato 7 febbraio in orario di pranzo, in via Niccolò Tommaseo a Serravalle. Il conducente dell’autovettura coinvolta, nel procedere su Strada Lamaticcie, nota per la forte pendenza, a causa di un improvviso malore, ne ha perso il controllo. Tale circostanza ha permesso all’autovettura di transitare in maniera incontrollata in corrispondenza dell’intersezione con Via N. Tommaseo per poi finire prima in un giardino privato ed infine terminare la propria corsa contro la porta d’ingresso di un’abitazione civile. Il conducente veniva ricoverato, una passeggera rimaneva illesa mentre l’atro occupante ne usciva con quattro giorni di prognosi.

Il secondo sinistro stradale si è verificato nella notte tra il 7 e l’8 febbraio a Serravalle, lungo la Superstrada, in corsia ascendente e in prossimità dell’intersezione con Via Ranco. Le condizioni di scarso traffico in quella fascia oraria, hanno permesso un contenimento dei danni e delle conseguenze. Il conducente, a bordo di un’autovettura ad alte prestazioni, ne perdeva il controllo andando a colpire prima un palo della segnaletica posto sul margine destro della carreggiata per poi proseguire la corsa contro il guardrail, quest’ultimo colpito per due volte. In conseguenza a questa evoluzione, l’autovettura veniva sbalzata nuovamente verso la corsia di destra impattando contro un muro di contenimento. Dai primi rilievi, l’estensione del sinistro stradale ha avuto una propagazione di circa 144 metri. Illesi gli occupanti.

