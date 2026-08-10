Due mercoledì di chiusura per l’Ufficio legale dello Sportello Consumatori

La riapertura mercoledì 26 agosto

Due mercoledì di chiusura per l’Ufficio legale dello Sportello Consumatori.

'Ufficio legale dell'Associazione Sportello Consumatori resterà chiuso per la consueta pausa feriale il 12 e il 19 agosto. Riaprirà mercoledì 26 agosto, nel consueto orario dalle 15.30 alle 18.00. Ricordiamo che l'ufficio legale dello Sportello riceve nelle giornate di mercoledì su appuntamento, telefonando al n. 0549 962064. È sempre possibile mandare mail all'indirizzo sportello.consumatori@csdl.sm.

Comunicato stampa
Associazione Sportello Consumatori

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