Due mercoledì di chiusura per l’Ufficio legale dello Sportello Consumatori
La riapertura mercoledì 26 agosto
'Ufficio legale dell'Associazione Sportello Consumatori resterà chiuso per la consueta pausa feriale il 12 e il 19 agosto. Riaprirà mercoledì 26 agosto, nel consueto orario dalle 15.30 alle 18.00. Ricordiamo che l'ufficio legale dello Sportello riceve nelle giornate di mercoledì su appuntamento, telefonando al n. 0549 962064. È sempre possibile mandare mail all'indirizzo sportello.consumatori@csdl.sm.
Comunicato stampa
Associazione Sportello Consumatori
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