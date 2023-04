Due nuove attività formative per il personale dell’Istituto Sicurezza Sociale

Si terranno mercoledì e giovedì prossimo, 26 e 27 aprile, due importanti corsi di formazione rivolti al personale sanitario dell’Istituto Sicurezza Sociale. Mercoledì 26, a partire dalle 14.30, si tratterà il tema delle “Diagnosi e Prevenzione delle infezioni del sito chirurgico”. Interverranno l’infettivologo dr. Massimo Arlotti, la dr.ssa Laura Zanotti del Dipartimento Ospedaliero e il dr. Sergio Bonelli, Clinical Specialist nel settore del Wound-Care. L’incidenza delle “Surgical Site Infection”, infatti, varia in maniera considerevole in funzione del tipo di intervento, dell’ospedale in cui avviene, dei comportamenti del paziente e del medico. I dati epidemiologici confermano che le infezioni nel post operatorio rappresentano a livello mondiale circa il 16% di tutte le infezioni correlate all’assistenza. Ecco perché la formazione in questo campo è di vitale importanza. Giovedì 27 aprile si terrà invece il corso dal titolo “Terapia di fase acuta per lo stroke: a che punto siamo?”, con relatori il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie dr. Sergio Rabini, la Responsabile della Neurologia ISS dr.ssa Susanna Guttmann e il dr. Marco Longoni, Direttore della UOC Neurologia e Stroke Unit degli Ospedali di Cesena e Forlì. Anche nella Repubblica di San Marino gli eventi ischemici registrano una percentuale elevata, attestandosi su circa 50 casi all’anno. Una patologia causata principalmente da fattori come ipertensione, fumo, diabete, inquinamento atmosferico, dislipidemia e obesità, con una lieve prevalenza sul sesso femminile. A livello mondiale, l’OMS stima che dal 1996 al 2019 l’incidenza degli eventi ischemici è aumentata del 70%. L’Ictus è una patologia tempo-dipendente: è fondamentale quindi riconoscerne tempestivamente i sintomi ed attivare in tempi i più rapidi possibili la rete dell’intervento, operativa in Ospedale e sul Territorio, al fine di ridurre la mortalità e la disabilità residua ad essa connessi. Entrambi gli eventi formativi rientrato tra i molteplici percorsi formativi del personale dell’Istituto e inseriti nel PAF, il Piano Annuale della Formazione per il personale dell’ISS per l’anno 2023.

“Nell’ambito dell’Istituto Sicurezza Sociale, nel susseguirsi degli anni, sono stati svolti decine e decine di eventi di formazione rivolti non solo al personale sanitario, ma anche a quello socio-sanitario e amministrativo – ricorda il Responsabile della Formazione, Comunicazione, URP Francesco Biordi -. Si tratta di una attività consolidata nel tempo e cresciuta esponenzialmente, sia in termini relativi alla qualità dell’offerta formativa nonché rispetto il numero degli eventi effettuati. Ciò ai fini di rispondere alle sempre più complesse esigenze relative alla crescita professionale dei professionisti che operano nel sistema sanitario sammarinese, un bene collettivo, quest’ultimo, da preservare e da consolidare anche attraverso l’aggiornamento continuo”.

“Investire in formazione - afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere – significa avere la capacità di anticipare il futuro e di migliorare il presente, attraverso uno strumento essenziale: il confronto con e tra esperti. Soprattutto in sanità, la formazione e l’aggiornamento continuo sono di fatto sinonimo di miglioramento della qualità, efficacia e appropriatezza dell’assistenza, garantendo la necessaria crescita professionale del personale con una conseguente e immediata ricaduta sui pazienti. Ringrazio quindi tutto il personale coinvolto nel percorso della Formazione, in particolare il responsabile dell’Unità Operativa Biordi e anche i professionisti esterni che affiancano il personale dell’Istituto in questi e in tutti i corsi già in programma”.