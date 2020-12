Due nuovi defibrillatori per le scuole superiori di Città e per le scuole di Montegiardino

Il Segretario Particolare per la Sanità, insieme al personale del 118 e al Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, ha partecipato questa mattina all’inaugurazione del rinnovato DAE di Città. Nella giornata di lunedì, un nuovo defibrillatore sarà installato anche nel Castello di Montegiardino.

Un’epidemia silenziosa, che uccide 70 mila persone l’anno e che ancora oggi rappresenta la principale causa di morte nei paesi occidentali. Stiamo parlando dell’arresto cardiaco: ecco perché la prevenzione, la formazione e gli investimenti sul tema rimangono di vitale importanza. Proprio in questo orizzonte si muovono le due iniziative che a partire da questa mattina hanno coinvolto lo staff della Segreteria di Stato per la Sanità. In particolare, il Segretario Particolare per la Sanità Christian Ferrari ha inaugurato nella giornata di oggi il nuovo Defibrillatore semiautomatico di ultimissima generazione del Centro Storico, sito in Via Donna Felicissima, tra la farmacia e la sede dei licei. Il defibrillatore è stato donato dalla Serenissima Gran Loggia della Repubblica di San Marino in collaborazione con la Società Sammarinese di Cardiologia e Progetto Cuore. All’inaugurazione erano presenti anche una rappresentanza del 118, il Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, la Dott.ssa Linda Mussoni del CEMEC, Lorenzo Canti dell'Ingegneria Clinica, il membro di Giunta di Castello di Città Stefano Raggi. La posizione di questo nuovo DAE è strategica perché, essendo posizionato in pieno Centro Storico, nelle immediate vicinanze della scuola secondaria superiore e della farmacia, mette in sicurezza un’ampia zona di Città che in condizioni normali risulta particolarmente affollata. L'installazione è stata eseguita nel rispetto della nuova normativa che pone la Repubblica di San Marino all'avanguardia nella lotta alla morte improvvisa: la legge numero 197 del 10 novembre 2020 prevede infatti l'istallazione di postazioni telecontrollate con priorità per le scuole ed i luoghi maggiormente affollati. Proprio per questo motivo, nella giornata di lunedì 21 dicembre seguirà l’inaugurazione di un altro DAE all’interno della Scuola Elementare di Montegiardino, utile a mettere in sicurezza l’intero plesso scolastico, oltre alla scuola dell’infanzia e alla palestra adiacenti. Quest’ultimo dispositivo è stato donato dall’Associazione “Gli apostoli”, dalla Giunta di Castello e dalla Cooperativa Circolo Ricreativo Dopo lavoro di Montegiardino, in collaborazione con la Società Sammarinese di Cardiologia e Progetto Cuore.



