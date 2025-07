Due nuovi funzionari diplomatici del Dipartimento Affari Esteri

Nella giornata di oggi, a Palazzo Pubblico, ha avuto luogo la cerimonia di giuramento dei due nuovi Secondi Segretari nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi. Si tratta di Antonelli Carlotta e Busignani Sebastian, risultati idonei nel concorso pubblico n.1 del 2023, che in seguito all’odierno adempimento istituzionale entreranno effettivamente nella carriera diplomatica all’interno del Dipartimento Affari Esteri. A presentare i nuovi funzionari diplomatici è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, il quale ha sottolineato l’importanza di rafforzare e qualificare il Corpo Diplomatico di carriera della Repubblica, elemento fondamentale per ampliare e consolidare le competenze del Dipartimento Affari Esteri, sia a livello interno sia nelle sedi strategiche all’estero. Nel suo intervento, il Segretario di Stato ha inoltre evidenziato le profonde trasformazioni che hanno interessato la diplomazia sammarinese negli ultimi anni, in risposta alle mutate dinamiche della politica estera e alle sfide emergenti sul piano internazionale; un contesto in costante evoluzione che ha reso indispensabile l’inserimento di nuove risorse altamente qualificate, in grado di affrontare con professionalità e visione le complesse esigenze del presente scenario globale.



