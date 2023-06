Due nuovi monitor/defibrillatori per la Terapia Intensiva

L’Istituto per la Sicurezza Sociale, in una ottica di costante miglioramento nella dotazione stru- mentale e tecnologica in ambito sanitario, rende noto di aver recentemente acquisito due nuovi monitor/defibrillatori da destinarsi alla UOC Anestesia, Terapia Intensiva e Medicina del Dolore. In particolare, i due nuovi monitor sono destinati al reparto di Terapia Intensiva e al trasporto intra ed extra ospedaliero del paziente critico, nonché per gli interventi d’urgenza. L’attrezzatura, offre tutte le capacità avanzate di monitoraggio esistenti sul mercato: NIBP, pulsossimetria, capnogra- fia, pressione invasiva su tre canali e due linee per la temperatura, oltre a un sistema WiFi inte- grato, in grado di garantire la migliore cura possibile al paziente. “Si tratta – spiega il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie, Sergio Rabini - di veri e propri investimenti in tecnologia che accrescono la dotazione di strumentazione all’avanguardia anche presso i settori di emergenza e area critica dell’Ospedale di Stato. È importante ribadire – aggiunge – anche e soprattutto nelle patologie tempo-dipendenti, che è importantissimo poter avere a disposizione le migliori attrezzature oggi presenti in commercio, così da consentire ai pro- fessionisti di intervenire al meglio e poter davvero fare la differenza”. “In questi anni abbiamo investito ingenti risorse per aggiornare e potenziare il parco tecnologico dell’Istituto per la Sicurezza Sociale - dichiara il Direttore Amministrativo Marcello Forcellini –. Questo ci ha consentito di portare avanti un ambizioso piano di ammodernamento della dotazione diagnostica, strumentale, medica e chirurgica. Desidero quindi ringraziare tutti gli uffici ammini- strativi e tecnici, che con elevata professionalità e dedizione, consentono di fornire ai nostri spe- cialisti quanto di meglio oggi presente nell’ambito delle apparecchiature biomedicali, a beneficio della nostra comunità”. “Continuiamo a investire per migliorare le dotazioni tecnologiche, con lo scopo di fornire ai nostri professionisti tutti gli strumenti per assicurare che vengano garantite prestazioni sempre di alto livello specialistico – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere -. In particolare, l’acquisto dei due monitor/defibrillatori consentirà di intervenire in situazioni critiche, in sicurezza e con la massima qualità tecnologica disponibile. L’acquisto di questa strumentazione documenta l’attenzione del Comitato Esecutivo a tutto ciò che è in grado di migliorare l’assistenza ai cittadini e nel contempo di stimolare la crescita professionale del nostro personale”.

Cs - ISS