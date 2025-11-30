Due Panchine Rosse a Faetano: un messaggio di comunità contro la violenza sulle donne, un messaggio di luce

Il Castello di Faetano ha inaugurato oggi “due Panchine Rosse “, un segno concreto e simbolico contro la violenza sulle donne e a favore del rispetto reciproco. L’iniziativa è stata promossa dal Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play , in collaborazione con il Centro Ricreativo Diurno Agorà e la Scuola Elementare di Faetano, con il sostegno della Giunta di Castello.

Le due panchine portano ciascuna una targa speciale:

– la prima riporta la frase scritta dai bambini della classe terza della Scuola Elementare di Faetano:

“ Tu che mi siedi accanto, stammi vicino. Abbi cura di me e della mia identità: è lì che vive la mia libertà. Rispettami”

– la seconda custodisce la frase donata dagli anziani del Centro Ricreativo Agorà:

Questa panchina racconta pagine di tradizioni, di storie personali e di………….silenzi!”

Due messaggi che, dialogando tra generazioni, creano un ponte di valori condivisi: la cura, la dignità, la libertà.

Durante la cerimonia, la poetessa Milena Ercolani ha commosso i presenti leggendo e raccontando la storia vera di “Celesta”, donna nata nel 1899, vittima di violenza domestica e stupri da parte del marito, anche nei giorni prima del parto: un racconto necessario per ricordare quanto la lotta alla violenza debba rimanere viva, concreta e collettiva.

A dare ulteriore significato all’evento è stata la gradita partecipazione di Chetti Mina, presidente del San Marino Nordic Walking Sport & Fun, che “passo dopo passo” ha raggiunto Faetano per unirsi alla comunità, nella cerimonia della luce, facendoci dono della sua maglietta antiviolenza “ …..Amore senza lividi”

Un momento carico di emozione, dedicato all’accensione della nostra fiamma Olimpica, per celebrare l’accensione avvenuta il 26 novembre 2025 nella città sacra di Olympia, della fiaccola per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.

Quella luce , nasce da un sogno molto semplice e molto grande per dire che : possiamo essere avversari nello sport, ma amici nella vita.

Questo è l’insegnamento del Barone Pierre de Coubertin e per questo , nel giorno in cui abbiamo inaugurato la Panchina Rossa, abbiamo acceso anche una fiamma simbolica come segno di pace, perché la pace comincia da noi, nelle nostre case, nel nostro territorio, nella nostra Repubblica.

Intenso e simbolico è stato il “passaggio della fiamma dagli anziani ai bambini”: un gesto che affida al futuro un impegno comune, affinché mai più la violenza possa spezzare le vite e i sogni delle donne.

A nome degli organizzatori del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play (CNSFP) rappresentato dal Presidente Gian Battista Silvagni, dal Vice Presidente Maria Rita Morganti, dal Vice Presidente Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin Riccardo Venturini, un sentito ringraziamento al Capitano di Castello Giorgio Moroni e all’intera Giuntadi Castello, al Gruppo Anziani Agorà guidato dalla Signora Edda Ceccoli, alla Scuola Elementare di Faetano e al Corpo Docente, a Chetti Mina e al San Marino Nordic Walking, alla Poetessa e scrittrice Milena Ercolani e a tutti i cittadini che hanno partecipato con vicinanza, sensibilità e calore umano.

Le Panchine Rosse di Faetano restano ora nel territorio come un invito permanente a fermarsi, riflettere e agire, perché solo insieme si può dire con forza che la violenza non è amore. Mai.



Comunicato stampa

Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play – CNSFP

Comitato Sammarinese Pierre de Coubertin – CSPC







