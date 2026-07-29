Due ruote, un solo cuore: il Museo del Paracarro accoglie il cippo dedicato a Marco Simoncelli

Due ruote, un solo cuore: il Museo del Paracarro accoglie il cippo dedicato a Marco Simoncelli.

Un simbolo della memoria di Marco Simoncelli lascia Coriano per entrare a far parte del celebre Museo del Paracarro di Canezza di Pergine Valsugana (Trento), uno spazio unico nel suo genere che custodisce gli storici paracarri delle più celebri strade di montagna e dei grandi campioni del ciclismo. L'iniziativa nasce grazie a Dario Pegoretti, che ha recuperato un vecchio paracarro in calcestruzzo proveniente dal territorio comunale di Coriano, restaurandolo e trasformandolo in un omaggio al campione corianese. Il cippo è stato dipinto di bianco, personalizzato con una targa in metallo riportante lo stemma "Sic 58" e il nome di Marco Simoncelli. Da oggi, accanto ai cippi che raccontano la storia del grande ciclismo e dei leggendari passi alpini, trova posto anche il bianco e rosso del Sic 58, creando un ponte ideale tra la Romagna dei motori e le montagne che hanno scritto pagine indimenticabili dello sport. Un gesto semplice ma ricco di significato, capace di unire due mondi accomunati dalla stessa passione per le due ruote e dal valore della memoria. «Siamo orgogliosi che un simbolo della memoria di Marco Simoncelli, nato a Coriano, trovi spazio in un luogo così significativo per la storia dello sport. È un'iniziativa che mantiene vivo il ricordo di Sic e porta con sé i valori di passione, coraggio e autenticità che hanno reso Marco indimenticabile. Ancora una volta il nome di Coriano diventa ambasciatore di una storia capace di emozionare e unire persone di ogni età e provenienza», dichiara il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini. «L'ingresso di questo cippo al Museo del Paracarro rappresenta un motivo di orgoglio per la nostra comunità. Attraverso un simbolo semplice ma ricco di significato, la memoria di Marco Simoncelli continua a viaggiare, creando un ponte tra territori e culture sportive diverse. È anche un'importante occasione per far conoscere Coriano e rafforzarne l'identità come terra che custodisce e valorizza la memoria del Sic, trasformandola in un patrimonio condiviso», aggiunge l'assessore alla Cultura, all’Ambiente e al Turismo Anna Pazzaglia. Il Museo del Paracarro raccoglie autentici paracarri provenienti dai più celebri passi alpini e dalle strade percorse dai grandi campioni del ciclismo. Con questo nuovo inserimento arricchisce la propria collezione con un'opera dal forte valore simbolico, capace di unire idealmente il mondo delle due ruote nel ricordo di Marco Simoncelli. L'iniziativa rappresenta un ulteriore segno di come la memoria del Sic continui a vivere attraverso gesti concreti e condivisi, mantenendo saldo il legame tra Coriano, la sua comunità e tutti coloro che, ancora oggi, ne ricordano il sorriso, il talento e l'autenticità. Visita il sito: https://www.canezza.it/canezza-it/museo-del-paracarro

c.s. Comune di Coriano

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: