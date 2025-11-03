Due studenti brasiliani in arrivo all’Università di San Marino: prosegue il processo di internazionalizzazione Firmato il protocollo che concretizza la collaborazione con l’Instituto Federal do Maranhão

Nei primi mesi del 2026, tra febbraio e marzo, l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ospiterà due studenti brasiliani provenienti dall’Instituto Federal do Maranhão: a dare nuovo impulso alla collaborazione fra le due realtà accademiche, innescata nell’aprile scorso attraverso un memorandum, la firma di un protocollo attuativo che apre le porte agli arrivi dal Sud America. Il documento è stato sottoscritto sul Titano mercoledì 29 ottobre dai Rettori Carlos Cesar Teixeira Ferreira e Corrado Petrocelli, sulla scia della presenza di una delegazione brasiliana alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-26 dell’Ateneo sammarinese, svolta nella giornata precedente al Centro Congressi Kursaal con la lectio magistralis affidata a Luciano Canfora, direttore del Dipartimento Storico e Giuridico. Nello specifico, gli studenti dell’Instituto Federal do Maranhão frequenteranno l’Università di San Marino nell’ambito delle attività dei corsi di laurea in Design e in Comunicazione e Digital Media, che li coinvolgeranno in uno short programme. L’iniziativa acquisisce un più ampio respiro alla luce del reciproco interesse verso progetti congiunti in ambito culturale e artistico, nell’ottica di una partnership accademica e scientifica: sia il Titano che la città di São Luís, dove ha sede l’istituto, sono stati inseriti dall’UNESCO fra i patrimoni dell’umanità. Il protocollo attuativo rappresenta la base per tutti i futuri scambi e le collaborazioni. Distribuito su 29 campus, l’Instituto Federal do Maranhão offre programmi formativi in ambiti come le Tecnologie Applicate, le Arti Visive, Agraria, Informatica, Salute e Medicina. Per l’Università di San Marino il focus dei corsi di laurea, che si affiancano a percorsi di specializzazione e dottorati di ricerca, è su Design, Comunicazione e Digital Media, Ingegneria Civile, Ingegneria Gestionale, Costruzioni e Gestione del Territorio.

