Due studenti della Scuola Superiore accedono alla fase nazionale dei campionati delle Scienze Naturali.

Avrà un’importante componente sammarinese la delegazione di studenti che rappresenterà la regione Marche ai prossimi campionati nazionali delle Scienze Naturali, che si terranno ad Assisi (PG), dal 5 al 7 maggio. La competizione, organizzata dall’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione italiano e la collaborazione della casa editrice Zanichelli, mira a valorizzare le eccellenze in ambito scientifico delle scuole superiori italiane. Le gare prevedono tre categorie: biennio, triennio biologia e triennio scienze della terra. Lo scorso 23 marzo si sono svolte le selezioni regionali, presso il Liceo Statale E. Medi di Senigallia (AN), alle quali hanno partecipato le ragazze e i ragazzi che meglio si erano piazzati al termine della fase d’istituto, confrontandosi con circa 200 studenti provenienti da tutte le scuole marchigiane. Con grande soddisfazione ad inizio aprile ci è stato comunicato che Alessandro Beccari (5 a Scientifico, sez. B) è risultato il vincitore della categoria triennio biologia, mentre Lorenzo Vannucci (4 a scientifico, sez. A) si è aggiudicato il primo posto nella categoria triennio scienze della terra; altri quattro studenti hanno inoltre completato l’en plein piazzandosi complessivamente nelle prime cinque posizioni disponibili in quest’ultima categoria. Lo scorso 14 aprile, ANISN Marche, su iniziativa della presidente prof.ssa Milena Penna, ha organizzato una giornata di alta formazione presso l’Università degli Studi di Camerino alla quale hanno avuto possibilità di accesso i quindici ragazzi meglio piazzati (cinque per ciascuna delle tre categorie); nel corso della giornata diversi docenti universitari si sono alternati proponendo agli studenti diversi approfondimenti, laboratori didattici ed esperimenti nel campo della biologia, della mineralogia, delle biotecnologie e della microscopia ottica. Gli stessi quindici ragazzi saranno anche premiati sabato 27 maggio, presso il Liceo E. Medi, per gli ottimi risultati conseguiti. Come previsto da regolamento, però, esclusivamente i primi classificati accedono alla fase nazionale; pertanto solamente i nostri Beccari e Vannucci, insieme a Borsini Maurizio (senigalliese, vincitore nella categoria biennio), potranno prendere parte alla fase nazionale prevista a partire dal prossimo 5 maggio ad Assisi. Durante la tre giorni umbra, i “campioni”, sotto la supervisione del referente regionale prof. Daniele Sordoni, si confronteranno con gli altri vincitori di categoria, provenienti da tutta Italia. I primi dieci classificati per ciascuna delle due categorie del triennio accederanno alle prove partiche, a seguito delle quali sarà poi stilata la classifica finale. In palio due qualificazioni per le fasi mondiali: una per le IBO (International Biology Olympiad) che si svolgeranno negli Emirati Arabi Uniti dal 3 all’11 luglio, e una per le IESO (International Earth Science Olympiad) che si svolgeranno dal 20 al 26 agosto presso una località ancora in fase di definizione. In questi giorni i docenti Laura Broccoli, Melissa Marzi e Matteo Puerini si stanno adoperando per allenare i ragazzi con attività didattiche integrative di approfondimento, sia teoriche che laboratoriali, viste le premesse… incrociare le dita e sognare è doveroso.

cs Scuola Superiore San Marino

