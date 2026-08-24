Dulcis in fundo: Rossini gastronomo per l'ultimo appuntamento di Alba sul Monte... in Concerto

Domenica 23 agosto si è conclusa, con un omaggio a Gioachino Rossini, maestro di musica e amante della gastronomia, la 18ª edizione di “Alba sul Monte… in Concerto”. Nonostante un orizzonte ingrigito da una “nuvoletta fantozziana”, il Trio Eccentrico e Paolo Rosetti hanno saputo illuminare l’alba con l’ironia, la gioia della musica e alcune fra le più celebri arie e sinfonie del Cigno di Pesaro. Nelle trascrizioni per flauto, clarinetto e fagotto delle pagine rossiniane, Massimo Ghetti al flauto, Alan Selva al clarinetto e Javier Gonzalez al fagotto hanno restituito lo spirito e l’ironia dei “Pappataci” da L’italiana in Algeri e di Figaro nel celebre “Largo al factotum”, senza trascurare il sentimentalismo di “Ecco ridente in cielo” e “Tanti palpiti”. Nato nel 2001, il Trio Eccentrico ha dimostrato ancora una volta la duttilità propria dei grandi musicisti, passando con naturalezza dal repertorio classico a quello di derivazione colta, proposto attraverso trascrizioni e adattamenti, fino al jazz e alle colonne sonore cinematografiche. Paolo Rosetti è stato un abile maître, accompagnando il pubblico fra note biografiche, aneddoti, piatti, ricette, vini e, naturalmente, buona musica. La sua verve ironica e il dialogo costante con i musicisti hanno trasformato il concerto in un piccolo evento culturale: un ritratto agile e coinvolgente di uno dei compositori più celebri dell’Ottocento. Con l’omaggio a Rossini si è così conclusa la 18ª edizione di “Alba sul Monte… in Concerto”, che può essere considerata l’edizione della maturità di una fra le manifestazioni più longeve dell’estate musicale sammarinese. Il percorso ha attraversato, con naturalezza, il flamenco, il repertorio vocale e satirico del Trecento europeo, le danze, la musica celtica e, infine, l’universo rossiniano. Un ampio ventaglio di proposte, affidato ad artisti affermati nel panorama nazionale e internazionale, capaci di coinvolgere il pubblico con passaggi virtuosistici, melodie suadenti, scelte coraggiose, curiosità e aneddoti. Ogni appuntamento è stato così non soltanto un evento musicale, ma anche una vera e propria “pillola di cultura”, proposta sul Titano la domenica mattina alle ore 6. “Alba sul Monte… in Concerto” è ormai un marchio di qualità, riconoscibile e distinto dai molti concerti all’alba non soltanto per i suoi contenuti, ma anche per quel “sul Monte” che lo rende profondamente sammarinese: unico come il panorama che si apre dagli Orti dell’Arciprete. Anche l’edizione 2026 è stata resa possibile dall’impegno e dal lavoro instancabile dell’Associazione Musicale Camerata del Titano, che da trentacinque anni anima la vita musicale sammarinese con progetti originali e mai banali, ospitando artisti provenienti da tutto il mondo. Al termine del concerto, il presidente della Camerata del Titano, Giuliano Giardi, ha ringraziato la Parrocchia di San Marino Città per la gentile concessione degli Orti dell’Arciprete, l’Ufficio di Stato per il Turismo e le Segreterie di Stato per la Cultura e per il Turismo. Giardi ha rivolto infine un ringraziamento al maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico di “Alba sul Monte… in Concerto”, e ai soci dell’associazione che hanno contribuito al successo dell’iniziativa, congedandosi dal pubblico con un caloroso: «Arrivederci al prossimo anno».

Comunicato stampa







