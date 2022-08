E’ cominciata la nuova avventura politica di Domenica Spinelli

E’ cominciata la nuova avventura politica di Domenica Spinelli.

Prima a Rimini la presentazione ufficiale delle candidature, poi a Riccione per un briefing-aperitivo. Un’occasione di incontro alla quale hanno preso parte i parlamentari Foti e Balboni, gli altri candidati Farolfi e Petri oltre alle due candidate locali Domenica Spinelli e Beatriz Colombo, il vicecoordinatore provinciale Filippo Zilli, il capogruppo consiliare di Rimini Gioenzo Renzi. A fare da padrone di casa il coordinatore comunale di FdI Stefano Paolini: “Abbiamo voluto incontrarci qui a Riccione perché questa è l’unica sede del partito presente in provincia. Ne vado orgoglioso, con me ci sono tutti gli amici, i sostenitori ed i consiglieri locali. Diventerà la nostra roccaforte elettorale e che sia di buon auspicio. Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati che terranno alta la bandiera di Fratelli d’Italia”. “Siamo pronti – ha detto il vicecoordinatore provinciale Filippo Zilli – abbiamo forza e fiducia consci che in questo mese ci sarà tanto da lavorare, ma anche sicuri delle scelte fatte. Le candidature sono il meglio che potevamo offrire ai nostri elettori, sono certo che Fratelli d’Italia sarà la carta vincente di una coalizione solida e capace di governare il Paese”. E’ cominciata così la nuova avventura politica di Domenica Spinelli. Non più solo nella sua Coriano dove per 10 anni ha guidato da sindaco l’Amministrazione comunale ed attualmente ricopre l’incarico di vicesindaco, ma anche nella politica nazionale: la Spinelli è infatti candidata al plurinominale del Senato con Fratelli d’Italia. “Una candidatura – ha detto - che mi è stata offerta e rispetto alla quale ho detto subito sì. Ringrazio Giorgia Meloni, i vertici nazionali, regionali, provinciali e comunali del partito, che tanto hanno fatto e stanno facendo, e mi preparo ad una maratona di un mese nel corso della quale darò tutta me stessa come ho sempre fatto ogni volta che ho preso un impegno. Ritengo fondamentale il gioco di squadra, la capacità di raggiungere tutti insieme il risultato come ho fatto per tre campagne elettorali a Coriano sconfiggendo l’egemonia della sinistra insieme ai miei amici confluiti in Progetto Comune. La politica non è un lavoro, ma una passione. Non mi sono mai tirata indietro e farò lo stesso fino al 25 settembre. La Romagna a Roma saremo noi a portarla, come maggioranza di governo, come squadra vincente e come forza aggregante di una coalizione che vuole e può vincere le elezioni. Qualcun altro, che finirà in minoranza, se ne dovrà fare una ragione”. Pronto il programma su cui delineare la strategia per i prossimi giorni, in via di definizione la scaletta di impegni, definita anche la campagna elettorale che dovrà sostenerla sul territorio provinciale e non solo.

cs Vittorio Pietracci

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: