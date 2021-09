E-commerce esercenti sammarinesi, pagamenti online ancora più sicuri: con BKN301 attivo il Protocollo 3DS 2.0

Più sicurezza per gli acquisti online a San Marino: grazie al lavoro di BKN301, i portali e-commerce del Titano hanno introdotto il Protocollo 3DS 2.0, allineandosi agli standard internazionali e recependo la direttiva europea dei Sistemi di Pagamento (PSD2), che stabilisce nuovi parametri di approccio all’open banking, ai servizi finanziari e di monetica correlati, all'insegna della sicurezza e della semplicità.

Il nuovo protocollo è stato automaticamente aggiornato sui portali precedentemente operativi alla prima versione. Per tutti gli altri e-commerce non abilitati in fase di contrattualizzazione, è possibile richiedere alla propria banca l’attivazione della nuova versione 2.0, senza costi aggiuntivi, con lo scopo di potenziare il livello di sicurezza delle transazioni sul proprio negozio virtuale.

La nuova versione espande le funzionalità del 3DS 1.0 e rende l'esperienza più sicura ed efficace per tutte le parti interessate. Il 3DS 2.0 supporta diversi canali di pagamento, consente di scambiare un traffico di dati ed informazioni in merito alla sicurezza 10 volte più ampio.



Più in dettaglio i principali benefici:

Riduzione del rischio di frode: con ulteriori livelli di autenticazione di sicurezza, è più difficile per i truffatori commettere frodi online. I clienti possono essere certi che stanno acquistando da un'attività legittima, i merchant sono maggiormente difesi dalle frodi con carta di credito.

Maggiore protezione per i commercianti e per i clienti: i possessori di carta dispongono di ulteriori livelli di autenticazione per proteggere le informazioni contenute su di essa. I commercianti sono protetti dagli storni di addebito poiché l’emittente della carta si assume la responsabilità della transazione. Tutte le transazioni sono protette dalla crittografia SSL per proteggere i dati di flusso tra istituti finanziari, rendendo il processo più sicuro possibile per tutte le parti.

Migliora la User Experience: con una transazione più sicura e un checkout più semplice, aumenta la probabilità che i clienti tornino e acquistino di nuovo, questo dovuto alla conseguenza diretta di un minor “abbandono del carrello”. Introduce una fase di autenticazione più dinamica e sicura di pagamento, più flessibile per i clienti.

Facilita più transazioni internazionali: gli esercenti e i rispettivi clienti possono sentirsi più sicuri nell'effettuare transazioni internazionali grazie alla maggiore salvaguardia. Ciò amplierà la portata dei commercianti in nuovi paesi e offrirà ai clienti più opzioni di acquisto.









Comunicato stampa

BKN301 spa