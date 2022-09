E' entrata in funzione la nuova fontana ornamentale del Parco del mare

Giochi d’acqua, luci dinamiche a LED, getti scenografici ad altezze variabili: è entrata in funzione la nuova fontana ornamentale del Parco del mare, la prima, quella più grande, alla quale faranno seguito altre tre più piccole. Si tratta della fontana a pochi passi dai Giardini Arpesella, nel tratto 1 del Parco del Mare. Lì accanto, tra poche settimane, sarà installata una nuova area giochi per i bambini e, man mano che si completeranno i lavori, si aggiungeranno altre fontane e altri spazi gioco, da Marina Centro a Miramare, che renderanno il lungomare ancora più bello per i riminesi e per i tanti turisti fieristici e congressuali attesi in queste settimane per l’avvio della stagione “business”. Una stagione mai così ricca di appuntamenti fra Palacongressi e Fiera, che quest’anno riprenderà a pieno ritmo fra le 12 convention e congressi attese in queste settimane al Palacongressi e gli eventi fieristici come Tecna, il Salone Internazionale delle Tecnologie e delle Forniture alle industrie delle Superfici, a fine settembre e il TTG, il salone internazionale dedicato al turismo, in ottobre. I giochi d’acqua della nuova Fontana ornamentale fino alla fine di ottobre avranno i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 22.30, gli orari posso subire modifiche in base alle previsioni meteo.

cs Comune Rimini