E' entrata nel vivo la fase di selezione dei 134 candidati ammessi al Programma Volontari per il Padiglione di San Marino a Expo 2025 Osaka.

Sono iniziati giovedì scorso 10 ottobre i colloqui ai 134 candidati ammessi al Programma ‘Volontari Padiglione di San Marino Expo 2025 Osaka’ per la selezione di 18 volontari effettivi e 9 volontari sostituti (che verranno chiamati in caso di necessità) che garantiranno copertura e supporto per l’intera durata dell’evento, dal 13 aprile al 13 ottobre 2025. Ognuno dei candidati ammessi alla selezione – i cui nominativi sono stati pubblicati sul portale ufficiale dei servizi della Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino www.gov.sm alla pagina del Commissariato – è stato raggiunto via email da una comunicazione scritta a firma del Commissariato di convocazione a sostenere le prove che accerteranno i criteri richiesti dal bando. Qualora la comunicazione non fosse pervenuta, invitiamo i candidati a contattare il Commissariato Generale. ‘Il numero delle candidature pervenute per Osaka è pari al doppio rispetto a quello di quattro anni fa per l’Esposizione di Dubai per un numero di posti disponibili inferiore a quello di cui disponevamo allora. Nel 2020 si sono candidati 75 ragazzi per 25 posti, oggi se ne sono candidati 134 per 18 posti, un numero oltre il quale non era possibile andare se considerati lo spazio espositivo ridotto che occuperemo e i costi altissimi di trasferimenti, alloggi e vitto in Giappone’, commenta il Commissario Generale Filippo Francini. ‘In origine, per l’Esposizione giapponese del prossimo anno avevamo previsto due turni di tre mesi con sei volontari ciascuno’, ha proseguito Francini – ‘ma per dare l’occasione di vivere questa esperienza a quanti più giovani, con uno sforzo non indifferente per il Commissariato che ha a disposizione lo stesso budget che aveva per l’Esposizione Universale di Dubai, abbiamo ripensato le modalità e stabilito che i turni saranno invece tre da due mesi ciascuno; in questo modo abbiamo esteso la partecipazione a 18 anziché 12 ragazzi. I giovani saranno suddivisi in tre gruppi da 6 per coprire i tre periodi di partecipazione all’Expo (13 aprile/13 giugno; 13 giugno/13 agosto; 13 agosto/13 ottobre)’. Il Commissariato valuterà tutti i ragazzi ammessi. ‘Quelli incontrati sin qui, che hanno sostenuto per ora la sola prova in lingua inglese, hanno dimostrato di avere un ottimo livello di preparazione. Proseguiremo nelle prossime settimane i colloqui per accertare il livello della lingua straniera, anche della lingua giapponese per coloro che hanno dichiarato di conoscerla. A partire dai primi giorni del mese di novembre passeremo ai colloqui motivazionali per terminare la fase di selezione entro la fine dello stesso mese,’ ha precisato Francini. ‘Gli esiti della prova in lingua saranno resi noti entro la fine del mese di ottobre.’ ‘Ci rendiamo conto che le aspettative dei ragazzi e delle loro famiglie sono alte ma saremo costretti a fare delle scelte, i posti e il budget a disposizione ce lo impongono‘ dichiara il responsabile del Commissariato, ‘Sono rimasto positivamente impressionato dall’interessamento che il progetto ha generato presso i nostri giovani e mi congratulo sin d’ora con tutti gli ammessi alle selezioni, parteciparvi è una occasione importante per mettersi alla prova e per avere stimoli per ulteriori opportunità in altre manifestazioni internazionali che non mancheranno: l’Expo specializzato di Belgrado del 2027 è alle porte e nel 2030 la capitale dell’Arabia Saudita, Riyadh, accoglierà la prossima Esposizione Universale. San Marino ne valuterà la partecipazione’, ha concluso il Commissario Francini.

cs Laura Franciosi

