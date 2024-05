E’ il Castello di Montecerreto il vincitore del Campionato Sammarinese a Squadre di Tiro con la Balestra 2024

La squadra del Castello di Montecerreto capitanata da Raffaello Valentini, insieme a Sergio Valentini, Marco Valentini, Simone Curzi, Elio Pari hanno vinto il Campionato Sammarinese a squadre con 146 punti. È questo il risultato che arriva in Cava dei Balestrieri dove sabato 18 maggio, i nove Castelli della Repubblica di San Marino si sono contesi il titolo di campione nazionale, proseguendo una tradizione che unisce storia e cultura in un appuntamento che è diventato, negli anni, un evento mediatico sempre più affascinante. Il Torneo patrocinato della Segretaria di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello, dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili. Inoltre il torneo si è svolto con la collaborazione delle Giunte di Castello e con il prezioso contributo della Società Unione Mutuo Soccorso SUMS e dalla Cassa di Risparmio. I nove Castelli della Repubblica, con i migliori cinque tiratori di ogni squadra, hanno dato vita ad una gara avvincente e combattuta, gli sbandieratori, tamburi, il ballo di corte, anno mostrato uno spettacolo meraviglioso coinvolgendo il numeroso pubblico. Questi i risultati della gara:

Montecerreto punti 146

Montegiardino 145

Serravalle 140

Borgo Maggiore 139

Montelupo 138

Città 133

Fiorentino 126

Pennarossa 107

Faetano 84

