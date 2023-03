EUROFESTIVAL E’ iniziato il tour europeo dei Piqued Jacks Il Segretario di Stato Federico Pedini Amati: “Ambasciatori della nostra Repubblica”

E’ iniziato il tour europeo dei Piqued Jacks.

Ha preso il via lo scorso week end da Barcellona il tour di presentazione dei Piqued Jacks, gruppo musicale vincitore di “Una voce per San Marino” e prossimo rappresentante di San Marino ad “Eurovision Liverpool 2023”. I quattro ragazzi toscani, che portano sul palco la bandiera biancazzurra della Repubblica di San Marino hanno riscosso in Spagna ampio successo di pubblico e unanime apprezzamento per una performance che è stata definita di altissimo livello anche dai più esperti critici del mondo “eurovisivo” e che si è attestato quale “trend topic” su Twitter in Spagna. Le partecipazioni agli eventi ufficiali di presentazione di Eurovision è considerata dagli esperti particolarmente importante per promuovere le proprie performance e farsi conoscere dai milioni di fan che seguono l’evento. La Segreteria di Stato per il Turismo, che ha promosso “Una voce per San Marino” segue attentamente il percorso dei Piqued Jacks che proseguirà con la partecipazione al Polish Eurovision Party di Varsavia del 1° aprile poi a Tel Aviv per “Israel Calling” il 3 aprile, all’Eurovision Pre-party di Madrid l’8 aprile, ad Eurovision in Concert ad Amsterdam il 15 aprile e il giorno seguente, il 16 aprile, al London Eurovision Party di Londra. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “I Piqued Jacks si stanno giocando con onore, passione e impegno le loro carte e contemporaneamente promuovono la Repubblica di San Marino in un mondo, quello di Eurovision, che ha milioni di fans e che è tra i più discussi sui social network. Sono veri ambasciatori di San Marino. Congratulandomi per il loro percorso intendo confermargli il mio appoggio, nella speranza di poterli raggiungere presto per ascoltarli dal vivo!”

