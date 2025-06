È morto Murdock, un cane che cercava persone L'Unione volontari di Protezione Civile chiede alle autorità competenti di fare tutto il possibile per identificare e perseguire i responsabili di questo atto ignobile

Ci sono cani che hanno un valore aggiunto, un po’ come accade anche per le persone. Quando vengono a mancare per un atto spregevole e non per l’ineluttabilità del ciclo della vita, il dolore è ancora più grande. Quasi incolmabile. Murdock era una cane da ricerca, HRD. appositamente addestrato per localizzare resti umani. Faceva parte del nostro gruppo di cani da soccorso, i quali non sono solo preziosi compagni membri delle nostre squadre, ma sono anche strumenti fondamentali per la nostra attività di ricerca e salvataggio. Grazie alla loro straordinaria capacità olfattiva e alla loro resistenza, questi animali sono in grado di localizzare persone scomparse anche in situazioni di emergenza, come terremoti, alluvioni o incendi. Oppure persone disperse in un bosco o in altri luoghi inaccessibili. Il loro contributo è stato determinante in numerose operazioni di salvataggio: un’eventuale perdita è un duro colpo per tutta la squadra. L’avvelenamento di un cane da soccorso, o da ricerca, è un atto gravissimo e condannabile perché sono soggetti che meritano non solo la nostra ammirazione per quello che fanno, ma soprattutto meritano rispetto e protezione. L'atto di avvelenamento è un'offesa sia all’animale, sia alle persone che lavorano con lui, sia alle comunità che aiuta a proteggere. L'Unione volontari di Protezione Civile esprime profondo cordoglio e sdegno per il probabile avvelenamento e conseguente decesso di Murdock, uno dei nostri preziosi cani da ricerca. Questo tragico evento ci colpisce nel profondo e ci ricorda l'importanza della protezione e del rispetto per gli animali, che lavorano al nostro fianco per salvaguardare la vita umana. L'Unione volontari di Protezione Civile chiede alle autorità competenti di fare tutto il possibile per identificare e perseguire i responsabili di questo atto ignobile. Ci auguriamo che questo tragico evento possa servire da monito per tutti e che si possa lavorare insieme per garantire la sicurezza e il benessere degli animali da soccorso. Ma il nostro primo e ultimo pensiero in questo momento di dolore va al nostro Murdoch, cane HRD, per il servizio svolto e per la dedizione dimostrata nel corso degli anni. A lui va la nostra più sincera gratitudine e il nostro ricordo, che rimarrà sempre con noi e ci spronerà a continuare il nostro lavoro con ancora maggiore determinazione e passione.

