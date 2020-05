È nata a Rimini CONNECTINGFisio, la piattaforma online che connette la salute e le persone

Quali esercizi riabilitativi possiamo svolgere da casa per evitare problemi cervicali? Che tipo di stretching possiamo fare per migliorare la mobilità dell’anca? E per quanto riguarda la schiena!? Dopo mesi di studio, confronto e lavoro, queste e molte altre domande possono trovare la giusta risposta: è nata infatti CONNECTINGfisio, una nuova piattaforma divulgativa volta ad aiutare i pazienti nell’approfondire la conoscenza delle patologie e del dolore muscoloscheletrico. Questa idea è il risultato della visione di 2 fisioterapisti (Valerio Barbari e Enrico Casali) che da subito si sono appassionati allo studio, alla formazione e alla corretta informazione scientifica verso il personale fisioterapico e i pazienti. Il mondo del web pone infatti sfide di grossa entità anche al nostro mestiere, date dal proliferare di siti con fonti scientifiche volutamente celate e da disinformazione imperante. L’emergenza Covid19 non ha fatto altro che aumentare esponenzialmente questi due processi, letali per qualsiasi professionista che affronta con passione la sua vocazione. CONNECTINGfisio si pone quindi come interlocutore sicuro tra la conoscenza scientifica, la formazione e il servizio ai pazienti, avendo come scopo principale la salute delle persone. Questo è l’unico progetto italiano con l’obiettivo di garantire un servizio formativo di alta qualità. Oltre ad articoli specializzati, interviste e video esplicativi su un’ampia gamma di temi, la piattaforma si occuperà anche di tutte le questioni fisioterapiche più importanti riguardanti il post-coronavirus. CONNECTINGfisio è quindi sinonimo di impegnarsi a stare bene. Insieme. Vi invitiamo in conclusione di questo comunicato a seguirci sui canali social Facebook e Instagram.



